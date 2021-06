Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: mascherine all’aperto, oggi vertice di Draghi con Cts. Vaccini, J&J raccomandato a over 60

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 19 giugno. Nel bollettino di ieri 1.147 casi su 216.026 tamponi e 35 morti per Covid. Il tasso di positività è allo 0,5% (-0,1%). Da lunedì quasi tutta Italia sarà in zona bianca. Sulle mascherine all’aperto oggi il premier Draghi consulterà il Cts. Attivo il Green Pass nel nostro Paese: via libera agli ingressi da Ue e Stati Uniti, ma quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 45.022.254 dosi, ha completato il ciclo vaccinale il 28,18% della popolazione over 12. Circolare del Ministero, J&J raccomandato a over 60. Ok al richiamo per AstraZeneca per chi rifiuta il mix. Mix di vaccini, Draghi: “C’è stata confusione, l’eterologa funziona. L’importante è fare la seconda dose”. Nel mondo 177.827.498 casi e 3.851.543 di morti. In Uk continuano l’aumento dei contagi legati alla variante Delta.