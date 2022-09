Chi vincerà le elezioni politiche, le notizie di oggi: crepe tra Salvini e Meloni, Berlusconi: “Noi fuori da governo antieuropeista”

A nove giorni dal voto si attende di capire l'incidenza reale della vicenda fondi russi a partiti esteri sull'Italia. Il 16 settembre è fissata la riunione del Copasir, dalla quale si presume emergeranno nuovi dettagli nel merito della vicenda fondi russi ai partiti esteri. Intanto Meloni e Salvini si scontrano su scostamento di bilancio ed energia. A sua volta Berlusconi li avverte, lasciando intendere in un'intervista che Forza Italia resterà fuori da un governo antieuropeista. La leader di Fratelli d'Italia denuncia nuove minacce firmate Brigate Rosse, mostrando sui social scritte comparse a Mestre che recitano "Meloni come Moro" e accusa la sinistra di avere orchestrato una campagna d'odio contro di lei. Fa discutere un video di Enrico Letta contestato durante un evento elettorale ad Ancona: “Buffone, vattene in Africa”, gli ha gridato un uomo. Letta ha replicato: “Stavo giusto per dire che è una vergogna non avere lo Ius scholae”. Carlo Calenda contesta a Giorgia Meloni e il leader del Pd di aver evitato ogni confronto televisivo con lui perché sostanzialmente impreparati. Scontro in Tv tra Emiliano e La Russa, secondo cui "siamo tutti eredi del Duce".