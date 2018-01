Una nuova tragedia del mare si è consumata nel Mediteraneo: un gommone che trasportava tra le 90 e le 100 persone si è rovesciato al largo delle coste libiche ed è affondato. Come rivela il portavoce della Marina Militare libica Ayoub Kacem solo 16 persone sono state tratte in salvo, comprese alcune donne. I superstiti hanno riferito ai soccorritori che il gommone trasportava oltre 100 migranti quando si è inabissato. "Abbiamo trovato il gommone con i migranti intorno alle 10 del mattino (di ieri ndr.). Era ormai affondato ed abbiamo messo in salvo 16 persone. Il resto dell'equipaggio, sfortunatamente non c'era più e non abbiamo trovato né superstiti né cadaveri" ha dichiarato il comandante della guardia costiera libica Nasr al Qamoud, citato dal sito della Reuters.

Molti tra i sopravvissuti, che sono stati trasferiti nella base navale a Tripoli, hanno riferito che a bordo del gommone affondato c'erano almeno 70 persone al momento della partenza da Khoms, ad est della capitale. In un comunicato della guardia costiera si sostiene pero' che "almeno 90 o 100" migranti risultano scomparsi. Solo ieri sempre la guardia costiera libica era riuscita a trarre in salvo altri 135 migranti di "diverse nazionalità africane" su un'imbarcazione "davanti alle coste di Gasr Garabulli". Tra loro vi erano anche dieci donne in stato di gravidanza. L'inizio del 2018 è stato segnato dal naufragio – il 6 gennaio – di un gommone carico di migranti una quarantina di miglia a nord dalle coste di Tripoli, salpato molto probabilmente, ancora una volta dal porto di Gasr Garabulli. Le vittime accertate sono state 64, in un mare – Il Mediterraneo – che giorno dopo giorno somiglia sempre più a un cimitero di migranti. Nel 2017 sono stati oltre 3mila i profughi annegati, anche se si tratta di una stima decisamente prudente visto che sono migliaia anche i dispersi.