Un uomo di 37 anni di origini liguri ma residente a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di aver maltrattato la sua fidanzata e convivente. Le manette sono scattate dopo che la donna si è presentata dai militari con lividi su braccia e collo, raccontando di essere stata picchiata dall'uomo.

Stando a quanto accertato dai carabinieri, la donna aveva chiesto al 37enne di lasciare la casa dopo essere stata insultata pesantemente, minacciata e percossa. Ma alla richiesta di andarsene l'uomo ha reagito strappandole i capelli e poi continuando a umiliarla. Quando la donna ha tentato di divincolarsi dalla presa del 37enne, è stata costretta a restare sotto l'acqua ghiacciata della doccia. Solo in un momento di distrazione del suo compagno la vittima dell'aggressione è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto a un parente che l'ha accompagnata dai carabinieri.

Dall'inchiesta è emerso che la donna subiva maltrattamenti anche quando conviveva con il 37enne in Liguria, ed era già stata in ospedale per le violenze subite. A ottobre dell'anno scorso il 37enne aveva ricevuto un ammonimento (diffida dal compiere ulteriori atti persecutori) dalla questura di Genova. In seguito a questo provvedimento amministrativo la donna aveva fatto ritorno nel suo paese anche se l'uomo, più volte, era andato a trovarla. L'ultima volta pochi giorni prima del Natale.