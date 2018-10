Ha visto morire il figlio di 13 anni mentre lo teneva in braccio. Stephen Platt, 48enne inglese, sta ancora piangendo il suo Lewis, ma vuole mettere in guardia i genitori sui pericoli del consumo delle bevande gassate. “Sono state la sua rovina, la nostra rovina", ha detto al The Mirror. Il ragazzino infatti soffriva di obesità ed è stato ucciso da un trombosi venosa. Nonostante l’età, Lewis era alto quasi 1.80m. "Forse era grande per la sua età, ma non per quello che stava mangiando. Penso che siano state le bevande gassate a ucciderlo", ha aggiunto Platt, originario di Radcliffe, Greater Manchester.

Il governo britannico ha introdotto una tassa sulle bevande gassate all'inizio di quest'anno dopo gli avvertimenti degli organismi di sanità pubblica sui pericoli dei bambini che mangiano zucchero in eccesso. Le sollecitazioni del padre di Lewis sono state appoggiate dalla British Dietary Association, che ha dichiarato: "Le bibite non sono una scelta appropriata per i bambini e siamo d'accordo che dovrebbe esserci un’etichetta che lo stabilisce". Sebbene l'obesità sia un fattore di rischio significativo nel causare la formazione di coaguli, Lewis è il quarto membro della sua famiglia ad averne subito uno – e nessuno degli altri era in sovrappeso. Il signor Platt insiste sul fatto che Lewis praticava sport tutti i giorni e spesso mangiava “insalata e pollo”.

Sua madre, Yvette Jackson, 37 anni, lo aveva portato in ospedale a dicembre, dopo che le sue gambe avevano iniziato a scaldarsi e gonfiarsi. La donna immaginava che si trattasse delle condizioni comuni della trombofilia. Ma i medici avevano diagnosticato la psoriasi, una condizione della pelle. Tre mesi dopo è stato il padre a portarlo da un cardiologo che gli ha somministrato antibiotici: tre giorni dopo Lewis è morto. "Vogliamo far capire che, qualunque sia il tuo peso, sia che tu sia magro come un rastrello o grasso, puoi aver un coagulo di sangue", ha affermato Platt.

La condizione è causata da uno squilibrio delle sostanze chimiche che causano la coagulazione del sangue – troppo o troppo poco. Molte persone che ne sono affette non si renderanno mai conto di esserlo: di solito non causano problemi e si notano solo quando causano un coagulo di sangue: possono manifestarsi in persone di qualsiasi età, anche se sono più probabili per le persone in cattiva salute e che non fanno molto movimento, quindi in particolare gli anziani. L'obesità è un fattore di rischio significativo, così come l’altezza rende i coaguli più probabili.