L'Anas è una società per azioni italiana fondata nel 1946 a Roma. L'azienda, che si occupa della gestione e della manutenzione di strade ed autostrade e che può contare su più di 6mila dipendenti, dal 1° gennaio 2018 è entrata a far parte del Gruppo Ferrovie dello Stato. Attualmente è alla ricerca di nuove risorse umane da assumere che abbiano precedente esperienza nel settore o anche che siano alle prima armi, a seconda del ruolo che dovranno ricoprire, senza dimenticare inoltre le opportunità rivolte a chi ancora studia.

Le opportunità

Queste le figure ricercate al momento: Addetti Sala Operativa (territorio nazionale). I candidati ideali posseggono un diploma in ragioneria o in indirizzi tecnici quali geometra, elettronica, trasporti e logistica, costruzione ed ambiente o informatica, hanno il certificato ECDL e precedente esperienza nel ruolo. Dovranno occuparsi di raccogliere ed inviare i dati relativi alla situazione stradale tramite azione congiunta con forze dell'ordine, personale operativo ed utenti, oltre ad essere di supporto in eventuali situazioni di pronto intervento; Operai addetti alla Manutenzione ed al Ripristino delle strade (territorio nazionale). Le selezioni sono a carattere stagionale e sono necessarie per incrementare l'organico in alcuni periodi dell'anno, soprattutto durante l'inverno. Il compito delle risorse sarà quello di occuparsi della manutenzione corrente della strada e delle sue infrastrutture, riparare i danni alle barriere di sicurezza ed alla segnaletica, in caso di nevicate intervenire con automezzi provvisti di spazzaneve e di dispositivo per lo spargimento del sale, regolare la circolazione nel corso di lavori sulla strada, controllare i cantieri aperti e, se necessario, intervenire per far rispettare le disposizioni di legge in merito, mettere in opera le misure di protezione necessarie.

L'Anas ha poi aderito al progetto di alternanza scuola-lavoro presso gli istituti per geometri e periti industriali. Il percorso formativo prevede: momenti di confronto con i professionisti dell'azienda che insegneranno ai ragazzi il loro mestiere; esperienze di lavoro, specialmente durante la stagione estiva, in affiancamento a personale esperto per un periodo di almeno due settimane.

Presentare domanda

Gli interessati alle inserzioni lavorative possono inoltrare online la candidatura attraverso la pagina "Lavora con noi" dell'azienda inserendo nell'apposito form il curriculum. C'è inoltre la possibilità di introdurre la propria autocandidatura nel database di Anas, in modo da essere tenuti in considerazione per futuri impieghi professionali maggiormente in linea con il proprio profilo.