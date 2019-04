La nota azienda di abbigliamento, accessori e cosmetica, fondata nel 1947 a Vasteras (Svezia), è attualmente uno dei più grandi brand di moda a livello mondiale. E' infatti presente in ben 72 Paesi con ben 4.900 punti vendita e circa 177.000 dipendenti. Qui in Italia può contare su 150 negozi dislocati in 18 regioni: numeri considerevoli che sottendono ad una costante ricerca di nuovo personale da assumere. Ad oggi gli annunci di lavoro interessano principalmente l'Abruzzo, la Sicilia, la Calabria, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Lazio, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Puglia, la Toscana ed il Trentino Alto Adige.

Le posizioni aperte

Queste alcune delle figure ricercate dall'azienda: Junior Accountant (Milano). La ricerca è rivolta a chi conosce bene i programmi Excel e SAP, la lingua inglese ed ha almeno due anni di esperienza pregressa nel settore contabile. Si occuperà della gestione del bilancio aziendale e dei singoli negozi; Sales Advisor con contratto a chiamata (Teramo – Catania – Asti – Vado Ligure – Arese – Trieste – Rozzano – Castel Romano – Verona – Gorizia – Savignano sul Rubicone – Merano – Barletta – Brescia – Bolzano e Biella). Il candidato ideale, che andrà ad aiutare il team dei commessi nei punti vendita, ha una passione per la moda, orientamento al cliente ed è disponibile a lavorare su turni anche nei giorni festivi; Store Manager (sul territorio nazionale). La selezione è rivolta ai laureati in economia, con due anni di esperienza nella vendita, attitudine al lavoro di squadra, conoscenza di Excel e disponibilità alle trasferte di lavoro. Avranno il compito di gestire il negozio e di incrementarne la redditività secondo le linee guida dell'azienda; Visual Merchandiser (diverse città in Toscana). Il candidato ideale, che si occuperà della preparazione scenica del punto vendita, deve essere esperto di tecniche di allestimento indoor / window e disponibile a seguire tutti i corsi di formazione ed aggiornamento previsti periodicamente dell'azienda.

L'iter selettivo

Gli interessati alle diverse inserzioni lavorative potranno inoltrare la propria candidatura registrando il curriculum ed una lettera di presentazione, che non dovrà essere più lunga di un foglio Word, nella pagina "Lavora con noi" presente sul sito ufficiale di H&M. Chi supererà questo step sarà chiamato poi dall'azienda per sostenere un colloquio con i responsabili della Risorse Umane. Sul sito web www2.hm.com sono inoltre disponibili alcune informazioni utili per chi si sta preparando ad affrontare le selezioni.