"Cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia. Sono disposto a pagare 7 euro all'ora". E' il messaggio scritto sul suo profilo Facebook da Cristian Viscione, 20 anni, affetto da Sma, malattia che lo tiene bloccato a letto: fisicamente incapace di muoversi, ma mentalmente vivace e molto sensibile. La sua storia è stata raccontata da Il Resto del Carlino, ed è quella di un ragazzo desideroso di vivere come tutti i suoi coetanei, e che per questo è arrivato a pubblicare un annuncio sui social network e ad offrire addirittura del denaro a chi accetterà di trascorrere del tempo insieme a lui.

Cristian Viscione, 20 anni, è affetto da astrofia muscolare spinale da quando aveva appena 8 mesi: questa la sua malattia, spegne i motoneuroni e colpisce in media una persona ogni 10mila. Malgrado lo tenga inchiodato a un letto, però, se assistito Cristian può condurre una vita sociale non troppo diversa da quella dei suoi coetanei: in suo aiuto da alcuni mesi è arrivata Irene Novindi, una ragazza di Novellara che gli ha fatto da infermiera per qualche tempo e che oggi è la sua migliore amica, trascorrendo spesso il suo tempo libero insieme a lui. "Mi ha cambiato la vita – racconta al Carlino – . Per me è stata ed è tuttora una delle persone più importanti. Mi ha fatto ritrovare la voglia di vivere come un ragazzo della mia età, che forse avevo un po’ perso. Mi porta a fare colazione in Polveriera, al cinema, a fare l’aperitivo ai Petali e in gelateria. Nessuno lo aveva mai fatto". La sua speranza è anche quella di riuscire a rendersi economicamente autonomo: "Mi sono diplomato con 95, sono pronto a fare tutto ciò che comporti l’uso del computer. E anche ad imparare cose nuove. Da casa grazie al telelavoro, ma sono pure disposto ad andare in ufficio. Ho ricevuto due proposte, ma purtroppo le sedi non avevano un ascensore adatto al mio letto. Insomma, sono e voglio essere un 20enne come tutti".