Una anziana donna di ottantasei anni è stata aggredita qualche giorno fa nella sua casa di Birmingham, in Inghilterra, durante un tentativo di rapina. Si chiama Veronica Eustace e attualmente è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La persona che l’ha aggredita le ha provocato la frattura del collo. Come si legge sui media britannici, le condizioni di salute dell’anziana sono considerate gravi, ma stabili. In seguito all’aggressione, che è avvenuta all’alba di martedì scorso, è stato arrestato un uomo di quarantatré anni senza fissa dimora. Nicholas Mason – questo il nome del presunto aggressore – è stato fermato venerdì scorso: aveva una ferita alla testa ed è stato portato in ospedale. L’aggressore (che poi non avrebbe rubato nulla dalla casa della anziana) sarebbe entrato con l’inganno nella abitazione della donna fingendosi un parente e poi avrebbe fatto cadere la ottantaseienne da una scala e l’avrebbe colpita a pugni. La signora, secondo quanto fatto sapere dai suoi familiari, ha riportato gravissime ferite anche al volto.

La famiglia della vittima: "Siamo devastati" – La prima udienza del procedimento a carico del presunto aggressore è prevista nella giornata di oggi. Intanto, la famiglia dell’anziana donna ha voluto mantenere uno stretto riserbo sulle condizioni della ottantaseienne. “Siamo devastati da un fatto così tragico”, è l’unico commento rilasciato nelle ultime ore dalla famiglia della donna.