A proposito di bufale e curiosità antiscientifiche, l'ultima notizia degna di nota arriva dall'India: un insegnante della regione del Kerala, il professor Rajith Kumar, docente di botanica al Sree Sankara College di Kalady, ha dichiarato: "Una donna che si veste come un uomo, che tipo di bambini potrà partorire, se non transgender?". Proprio così: benché le due competenze in fatto di riproduzione debbano essere consolidate, il professore – in un recente show televisivo – non ha esitato a pronunciare la sua tesi sessista e omofobica, suscitando ovviamente le ire della comunità scientifica indiana ma anche, purtroppo, coltivando l'ingenuità di quanti, senza aver studiato, si affidano a qualsiasi teoria bislacca venga pronunciata davanti a una telecamera.

Intervenuto nel corso della trasmissione televisiva The News Minute Rajith Kumar ha sottolineato come i bambini "buoni" nascono sempre da uomini e donna che si vestono rigorosamente "da uomini e donne". "Quando una donna abbandona la sua femminilità, o un uomo la sua virilità, i bambini nati da questi soggetti sono transgender". Ce ne sarebbe abbastanza stato abbastanza per allontanare il professore da qualunque trasmissione televisiva futura, ma come se non bastasse l'uomo ha aggiunti che "i bambini autistici nascono sempre da uomini e donne ribelli". Fortunatamente K Shylaja, il ministro del Kerala per la salute e il benessere sociale, è intervenuto ordinando alle reti televisive di non invitare più Rajith Kumar in nessuna trasmissione in futuro. Purtroppo l'appello del ministro non è stato accolto fuori dal Kerala, dove il "professore" continua a imperversare con le sue fantasiose teorie. "Le mie tesi sono sostenute da dati scientifici", è arrivato ad affermare di recente.