Un fidanzato geloso ha dato alle fiamme uno strip club perché non “sopportava” che la sua ragazza lavorasse lì come ballerina, hanno detto le autorità. Creio Bishop, 21 anni, è stato arrestato mercoledì 13 per l’incendio divampato al JB’s Gentlemen’s Club di Huntington, West Virginia. Secondo le ricostruzioni, dell'Office of the State Fire Marshal, Bishop sarebbe fuggito in un vicino negozio della catena Walmart dopo aver incendiato il locale alle 3:30 di mercoledì. La polizia lo ha individuato nel parcheggio del supermercato e lo ha arrestato.

Interrogato dagli agenti, il ventunenne ha ammesso di essere "stanco” del fatto che la sua fidanzata lavorasse al JB's, quindi lo ha dato alle fiamme, riferisce la WCHS-TV. Jim Reed, il proprietario dello strip club, ha detto che nessuno è rimasto ferito nell'incendio, ma ci sarebbero almeno $ 1.000 di danni. L’uomo ha spiegato che la ragazza di Bishop, identificata come McKayla Biedenbach sui social network, potrebbe perdere il lavoro: “Quell’uomo potrebbe tornare di nuovo. Odio farlo, ma devo proteggere i miei affari”, ha detto. “Potrebbe farlo di nuovo. Potrebbe essere anche peggio la prossima volta” ha aggiunto Reed. “Comportarsi così è davvero da stupidi. Quella ragazza sta solo cercando di guadagnarsi da vivere” ha spiegato lo sceriffo Chuck Zerkle Bishop è stato accusato di incendio doloso di secondo grado.