Tragico incidente a La Spezia. Una giovane mamma di soli 28 anni è morta precipitando dal quarto piano di una palazzina in via Duino. La ragazza, che lascia un bimbo di un anno di vita, si sarebbe sporta mentre era intenta a stendere il bucato perdendo l'equilibrio e facendo un volo di qualche metro. La vittima, di origine albanese ma da anni residente in Italia, era da sola in casa al momento di quello che sembra essere a tutti gli effetti un incidente. Inizialmente, infatti, le forze dell'ordine giunte sul luogo hanno ipotizzato potesse trattarsi di suicidio, ma questa pista è stata immediatamente abbandonata. Secondo gli investigatori appare infatti più probabile la caduta accidentale. Sul posto è stato chiamato il marito, che si trovava al lavoro.

Anche il figlio non era presente in casa, ma si trovava all'asilo. La donna, di cui ancora non è stata resa nota l'identità, è morta sul colpo. Secondo gli accertamenti in corso da parte della polizia la porta era chiusa dall'interno, particolare che avvalorerebbe la tesi dell'incidente.