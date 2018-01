Dramma stamane a La Spezia, dove un bambino di cinque anni è morto poco dopo le 6 del mattino presso l’ospedale "Sant’Andrea", dove era stato ricoverato d'urgenza per una sospetta sepsi batterica. Da quanto si è appreso, il piccolo è stato portato al pronto soccorso dai genitori alle 6,30. Le sue condizioni erano già gravissime: il bambino aveva febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Ricoverato in rianimazione, ben presto le sue condizioni sono precipitate. La Tac a cui è stato sottoposto ha evidenziato un edema cerebrale esteso tanto che è stato allertato l'elisoccorso per un immediato trasferimento all'ospedale "Gaslini" di Genova. Poco dopo però il bambino è andato in arresto cardiaco e, nonostante le manovre di rianimazione siano andate avanti per oltre un'ora, per lui non c'è stato nulla da fare. È in corso l'esame del liquor. L'assessorato regionale alla Sanità ha confermato che è stato avviato il protocollo previsto dalle linee guida in materia.

In corso accertamenti sul decesso del bambino – La direzione sanitaria dell'ospedale Sant'Andrea ha confermato che sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire l'origine della sepsi batterica che ha ucciso il bambino. In base alle risultanze, la direzione sanitaria avvierà l'eventuale profilassi prevista dal protocollo medico.