Nel mondo della comunicazione di oggi si sa che i social network hanno assunto un ruolo rilevante per informare e aggiornare utenti e cittadini in genere e nessuna azienda o istituzione ormai può più fare a meno di professionisti del settore che sappiano veicolare il giusto messaggio. Non fa eccezione la famiglia reale britannica che ha deciso di rilanciare l'immagine della corona inglese proprio sfruttando il web e che a questo scopo ha lanciato un avviso pubblico per la selezione di un nuovo social media manager. Come recita l'avviso pubblicato sul sito ufficiale di Buckingham Palace, la persona cercata dovrà entrare a far parte di un piccolo team di specialisti dei media digitali per occuparsi della creazione di contenuti per social network e piattaforme digitali, incluso il sito web.

"Che tu stia seguendo una visita di stato, una cerimonia di premiazione o un fidanzamento reale, dovrai farai in modo che i nostri canali digitali suscitino sempre interesse e raggiungano una vasta gamma di pubblico. Con uno sguardo al futuro, aiuterai a perfezionare e plasmare le nostre comunicazioni digitali attraverso l'analisi, il monitoraggio e l'esplorazione di nuove tecnologie" si legge nell'avviso. Il candidato ideale deve essere "innovativo con un tocco creatività", con competenze di video editing e fotografia, oltre a possedere eccellenti capacità di scrittura. In generale deve essere un comunicatore nato e avere la consapevolezza che i contenuti che diffonderà in Rete "saranno visti da milioni di persone".

Ovviamente non ci sarà solo una ricompensa morale ma uno stipendio di tutto rispetto che prevede 30mila sterline annue (Circa 34mila euro) come partenza, per un orario che si aggira attorno alle 37,5 ore settimanali da lunedì al venerdì. Nel contratto previsti anche 33 giorni di ferie all’anno, un programma pensionistico, pranzo gratuito e formazione professionale. Chi fosse interessato può presentare la propria candidatura entro il 26 maggio.