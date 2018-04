Un uomo di 30 anni è stato arrestato perché sospettato di aver ucciso sua madre e pugnalato suo padre. Sembra che i genitori stessero cercando di consolarlo per la fine della storia d’amore con la sua ragazza. Yihong Peng è stato arrestato sabato sera dopo aver aggredito sua madre Weiping Shen e suo padre Goujun, entrambi 59 anni, nella sua casa di San Juan Capistrano, in California. I vicini hanno chiamato la polizia dopo aver visto Peng in strada con un coltello in mano. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato la madre morta all'interno della casa e il padre gravemente ferito. Un vicino ha detto che la coppia era andata a casa del figlio per consolarlo dopo la rottura con la sua fidanzata ‘di lunga data’.

Secondo quanto affermato dai testimoni, il 30enne “stava attraversando un momento difficile” e “stava lottando per far fronte alla separazione”, ha detto Susan Larsen alla NBC Los Angeles. "I suoi genitori sono venuti per consolarlo perché non stava bene” ha aggiunto la vicina, sottolineando come Yihong e la sua ormai ex fidanzata avessero vissuto insieme fino a poco tempo fa. Gli agenti lo hanno poi fermato mentre si trovava in strada con un coltello insanguinato in mano. Il sospettato ha tentato di scappare a piedi, ma è stato bloccato pochi minuti dopo e preso in custodia. Ora deve rispondere di omicidio. Suo padre è ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo i media USA.

Il 30enne è fratello di di Yiliang ‘Doublelift’ Peng, famoso giocatore di League of Legends, un videogioco online. Proprio lui ha pubblicata la notizia sul portale TwitLonger, dichiarando che sarebbe presto partito per stare con il padre e il fratello più piccolo.