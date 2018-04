Queste foto sconvolgenti arrivano dalla Cina e mostrano un bambino di appena tre mesi coperto da vesciche sanguinanti. Secondo quanto si legge sul The Sun, il piccolo sarebbe stato contagiato dalla madre infetta da herpes dopo essere stato baciato sulle labbra. Per giorni ha avuto la febbre alta e il suo corpicino si è ricoperto di piaghe e bolle, senza che la genitrice provvedesse alle cure. Il bambino è stato portato in una clinica prima di essere trasferito in ospedale nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, ha riferito il tabloid inglese. I medici hanno manifestato subito preoccupazioni, convinti che fosse affetto da una patologia della pelle, ma dopo ulteriori test hanno confermato che la colpa era della malattia virale causata dal herpes simplex virus 1/ HSV-1. Si tratta di un’infezione – che causa herpes labiale – generalmente innocua negli adulti, ma che può essere molto pericoloso per i neonati che hanno un sistema immunitario vulnerabile.

L’herpes è altamente contagioso e può diffondersi attraverso la saliva, il contatto pelle-a-pelle o venendo a contatto con un oggetto toccato da qualcuno altro colpito dal virus, secondo l'American Academy of Pediatrics. "Il corpo del bimbo, soprattutto il suo viso e la sua testa, era rosso e coperto di piaghe. È stato doloroso da guardare” ha ammesso Zhu Haiqiao. Il dottore pensa che la madre abbia trasmesso il virus al bambino dopo averlo baciato “regolarmente” sulle labbra. Fortunatamente, il piccolino è stato curato ed ora è già a casa.

Cos'è l'herpes labiale

L’herpes labiale è una malattia infettiva causata dal virus herpes simplex (HSV), di cui ne esistono due tipi:

Il tipo 1 è quello che più comunemente colpisce le labbra,

il tipo 2 è invece il principale responsabile dell’herpes genitale

Purtroppo non esiste una cura definitiva per eradicare il virus dall’organismo, quindi a seguito del contagio si sarà per tutta la vita soggetti a sviluppare l’herpes più o meno frequentemente, o in alcuni casi mai; la manifestazione può cioè avvenire ciclicamente, con periodi di malattia attiva seguiti da periodi asintomatici, in base a fattori di stress (fisici e non). Il primo episodio è spesso più grave.