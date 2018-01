Ancora un caso di molestie nel mondo dello sport statunitense. L’ultima ad aver denunciato di aver subito abusi sessuali è stata la pluricampionessa olimpica e stella della ginnastica mondiale Simone Biles, la quale ha raccontato di essere stata abusata sessualmente dall’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica Larry Nassar. Biles, venti anni, ha pubblicato su Twitter la sua dichiarazione accompagnata dall’ormai noto hashtag #MeToo. La ginnasta ha scritto di non avere più paura di raccontare la sua storia e di essere una delle tante donne che sono state abusate da Nassar, che è stato già condannato a sessanta anni di carcere per tre capi di accusa di pornografia infantile e intanto è in attesa di una condanna dopo essersi dichiarato colpevole di avere molestato alcune atlete durante un processo a suo carico.

La denuncia della campionessa americana – “La maggior parte di voi mi conosce come una persona allegra ed energica, ma ultimamente mi sono sentita un po’ abbattuta e più ho cercato di mettere a tacere le voci che avevo nella mia testa, più forte queste urlavano. Ora non ho più paura di raccontare la mia storia. Anche io sono una delle tante sopravvissute che sono state abusate sessualmente da Larry Nassar”, ha scritto la giovane atleta americana in un post pubblicato su Twitter. E ancora: “Per troppo tempo mi sono chiesta: ‘Ero troppo ingenua? Era colpa mia?’ Ora conosco le risposte a queste domande: No. No, non è stata colpa mia”. Biles, che nella sua carriera ha già conquistato cinque medaglie tra cui quattro oro e si sta allenando per le Olimpiadi di Tokyo del 2020, ha scritto inoltre che, anche se sarà difficile, tornerà ad allenarsi nella struttura in cui è stata vittima di abusi sessuali. Oltre a Simone Biles, altre campionesse olimpiche come Aly Raisman, McKayla Maroney e Gabby Douglas hanno dichiarato nei mesi scorsi di essere state aggredite sessualmente da Nassar. Tutte hanno deciso di parlare dei loro drammi dopo il movimento innescato in ambito cinematografico dall'affare Weinstein.