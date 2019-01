"Quando i padroni l'hanno portata da noi siamo rimasti scioccati, la freccia che l'aveva colpita in testa in qualche modo ha mancato il cervello, il suo esofago e per un soffio anche la spina dorsale!", così gli addetti di un clinica veterinaria statunitense hanno decritto quando accaduto a Loca, una cucciola di cane di una famiglia di Calhoun, nello stato del South Carolina. L'animale che ha solo 5 mesi è stato ritrovato dai proprietari sul loro portico girato di schiena con un dardo conficcato proprio al centro della testa che lo ha trapassato da parte a parte spuntando sulla schiena . "È stata davvero fortunata e, dopo le cure e l'estrazione della freccia, sta recuperando benissimo e continua a stupirci " hanno spiegato i dottori , aggiungendo: " I suoi organi vitali non sono stati colpito e lei è vigile e attiva"

"Questo tipo di crudeltà deve fermarsi! La vita di Loca conta e lei merita giustizia per una tale crudeltà! Chiunque con qualsiasi informazione che possa aiutare a trovare la persona responsabile è pregato di parlare e contattare il dipartimento di polizia di Calhoun" hanno scritto sulla pagina facebook del centro veterinario dove la cagnolina è stata curata lanciando un appello pubblico per trovare i responsabili dell'assurdo gesto. Del caso infatti è sta informata la polizia locale che ha avviato una indagine sull'accaduto