Di lui avevamo già parlato in passato. Roberto Esquivel Cabrera, 55 anni, messicano nel 2015 era salito alla ribalta delle cronache per il suo pene da record: un organo sessuale di ben 48 centimetri che in qualche modo ha creato lui stesso facendo uso di pesi per palestra. I medici gli avevano consigliato di sottoporsi a un intervento di riduzione, in modo tale che il suo membro potesse funzionare normalmente così anche da consentigli di avere dei figli, oltre che per evitare tra le altre cose infezioni al tratto urinario. Roberto però aveva rifiutato. Motivo? Preferisce essere conosciuto come “l‘uomo con il pene più grande del mondo”. "Sogno di vivere negli Stati Uniti, trovare l'amore e diventare un pornodivo" aveva ammesso il messicano.

Tuttavia molto probabilmente il suo sogno resterà tale. Come scrive il Daily Mail, il 55enne attualmente starebbe ricevendo dei sussidi governativi. Una vera e propria pensione, come del resto aveva chiesto lui stesso nel recente passato. “Se volessi lavorare, non potrei mai riuscirci. Non posso neanche indossare un'uniforme di qualche azienda. Non riesco neanche a mettermi in ginocchio” aveva detto Roberto. “Non posso muovermi velocemente e quindi le compagnie pensano male di me. Dicono che mi chiameranno, ma non lo hanno mai fatto”. A Cabrera in passato sarebbe stato offerto lavoro nel settore dell'intrattenimento sia da YouPorn che dalla serie hot FakeTaxi. Era stato lo stesso messicano a parlarne, pur ammettendo che probabilmente le scene sarebbero apparse “più che comiche che erotiche”.

C’è peraltro da dire che i medici che hanno esaminato il signor Cabrera hanno spiegato che la maggior parte della sua virilità è in realtà composta dal prepuzio, e che il pene in realtà si estende “solo” per 16/17 cm. Di conseguenza il Guinness Book of Records rifiuta di riconoscere il suo "successo", per cui il record attuale è ancora detenuto dall’ americano Jonah Falcon, il cui pene flaccido misurerebbe 24 cm, mentre eretto arriverebbe a 33cm. Cabrera attualmente si dice “felice” della sua vita, per quanto non abbia ancora incontrato la “donna giusta”. L’uomo ha spiegato di aver provato a fare sesso due volte nella sua vita, ma la prima donna si è tirata indietro non appena ha visto le dimensioni del suo pene, l'altra è stata costretta a fermarsi perché era troppo doloroso.