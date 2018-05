Per tutti i giovani che avranno compiuto i 18 anni di età al primo luglio prossimo, questa estate potrebbe riservare una gran bella sorpresa. La Commissione europea infatti ha appena annunciato il lancio dell'iniziativa DiscoverEU che consentirà ai giovani dell'Unione per la stagione estiva di viaggiare gratis in tutta Europa fino a 30 giorni. Ad annunciare l'avvio del programma, per il quale La Commissione Europea ha stanziato un budget di 12 milioni di euro per il 2018, sono stati giovedì il commissario Ue Tibor Navracsics, ungherese, responsabile per Istruzione, cultura, giovani e sport, e il tedesco Manfred Weber, membro del Parlamento europeo. Il progetto infatti ha preso il via proprio dalla proposta dell'europarlamentare del Ppe Weber che, con altri colleghi, chiese all'Esecutivo europeo di avviare una campagna che potesse spingere sempre di più i giovani a viaggiare tra i Paesi del Vecchio Continente per sviluppare quello spirito europeo comune che ancora manca.

Lo scopo è quello di dare a 15mila giovani l’occasione di viaggiare gratis attraverso l’Europa quest’estate "per scoprire il ricco patrimonio culturale del continente, entrare in contatto con altre persone, conoscere altre culture e anche scoprire ciò che unisce l’Europa”. Per chi è interessato le domande devono essere presentate online dal 12 giugno ed entro il 26 giugno 2018 al portale dell’European Youth Portal dedicato ai giovani che ha anche un numero verde valido in tutta l’Unione (00 800 67 89 1011) per chiedere informazioni. Dopo le domande si formerà una commissione apposita che valuterà tutte le candidature per approvarle. I candidati selezionati saranno annunciati all'inizio di luglio e potranno viaggiare in Europa fino a settembre 2018. I candidati che saranno ritenuti idonei dovranno seguire un itinerario prefissato in anticipo servendosi di treni, bus o traghetti e, in alcuni casi, anche di aereo. Sarà possibile viaggiare sia da soli che in gruppo (fino a 5 persone). Il viaggio potrà durare fino a 30 giorni e potrà comprenderà un massimo di quattro destinazioni straniere. Tutte le spese di viaggio saranno coperte dall'UE.