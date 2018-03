L’11 settembre continua a mietere vittime. Dall'attentato alle Torri Gemelle di New York sono passati quasi diciassette anni, ma ci sono ancora molte persone che portano i segni di quel tragico evento. Ed è di questi giorni la notizia della morte di uno degli “eroi” di quel tragico giorno che ha cambiato per sempre l’America. Thomas Phelan, che l’11 settembre 2011 salvò centinaia di persone a New York, è morto a causa di un cancro. Aveva quarantacinque anni. Il giorno dell’attentato Phelan aiutò a trasportare centinaia di persone da Lower Manhattan – l’uomo trasformò la sua barca da turismo per soccorrere quante più persone possibili – e nel 2003 entrò a far parte del corpo dei vigili del fuoco. L’uomo è morto venerdì scorso a causa di un cancro e, secondo quanto fatto sapere da funzionari e amici, si ritiene che la sua malattia possa essere legata ai vapori tossici che aveva respirato nel 2001 tra le macerie delle Torri Gemelle.

Il tweet del sindaco di New York dedicato a Phelan – Sono migliaia i casi di tumore certificato sviluppatisi tra i superstiti e i soccorritori dell’11 settembre 2001. La connessione tra le polveri sprigionate dall’attentato e dai crolli e lo sviluppo di malattie come il cancro è stata riconosciuta anche dal Governo Federale che in un report sulle conseguenze sanitarie dell’attacco alle Torri Gemelle ha fatto riferimento a indagini mediche e scientifiche che dimostrano che alcuni tipi di cancro possono essere inseriti nell’elenco delle conseguenze sanitarie dell'attacco al World Trade Center. Il sindaco di New York Bill De Blasio ha ricordato con un tweet il vigile del fuoco americano. “Non dimenticheremo mai il tuo sacrificio”, ha scritto De Blasio ricordando come Phelan abbia appunto salvato quel giorno centinaia di vite.