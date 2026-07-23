Va in vacanza e abbandona i suoi due cani in casa senza cibo né acqua: denunciato per maltrattamento

Due cani, lasciati soli per due giorni senza cibo né acqua in un appartamento a Venaria Reale sono stati salvati dai Vigili del Fuoco. La persona di riferimento è stata denunciata e gli animali affidati all'Enpa. Un caso che riporta l'attenzione sulla necessità di promuovere una cultura dell'adozione responsabile in un'altra estate di abbandoni.

Foto d'archivio



Due giorni di latrati e abbai. Così un American Pitbull Terrier e un American Staffordshire Terrier sono riusciti a farsi sentire dai vicini di casa che hanno chiamato i Vigili del Fuoco per entrare in un appartamento a Venaria Reale, in provincia di Torino, dove erano stati abbandonati a loro stessi dalla persona di riferimento che se ne era andata in vacanza.

Una volta entrati nell'appartamento, i pompieri hanno subito verificato lo stato di degrado in cui gli animali si trovavano, lasciati anche senza acqua e senza cibo dal cinquantenne che da un paio di giorni si era allontanato da casa. Per l'uomo è scattata la denuncia per maltrattamento e abbandono di animali. I cani sono stati sequestrati e affidati ai volontari della sezione locale dell'Enpa.

Ci sono diverse forme di abbandono e maltrattamento che vengono messe in atto nei confronti degli animali domestici, cani o gatti che siano. Spesso alcuni abusi avvengono proprio dentro le pareti domestiche o, come successo a Sciacca in modo evidente e drammatico, confinandoli fuori ai balconi o sui terrazzi.

L'estate è drammaticamente e tipicamente il momento dell'anno in cui l'abbandono continua ad essere una delle piaghe sociali più frequenti, nonostante da anni si conducano campagne di sensibilizzazione e tutti i media ritornino sull'argomento. Dal punto di vista istituzionale, però, è altrettanto evidente una falla proprio nella comunicazione che dovrebbe tendere a quella che può essere definita proprio la necessità di un'alfabetizzazione all'adozione responsabile rivolta alla società civile. Mancano infatti completamente dei riferimenti culturali, ovvero dei "semi" che le istituzioni dovrebbero piantare a monte e non pretendere a valle di arginare il fenomeno che ha radici nel momento stesso in cui qualcuno decide, con enorme superficialità, di prendere un animale in casa.