“Spinning animals in a circle”: quanto fa male l’ultimo trend di TikTok in cui si fanno girare cani, gatti e altri animali

Su TikTok migliaia di visualizzazioni e tantissimi video per il trend “Far girare gli animali in circolo”. E' un comportamento pericoloso e lesivo nei confronti delle specie coinvolte: provoca stress, disorientamento e può causare lesioni fisiche e psicologiche. Ecco perché non farlo e quanto è importante condividere gli appelli a fermarsi fatti anche da veterinari e associazioni.

Trovate che ci sia qualcosa di divertente in questo fermo immagine che mostra un cane brachicefalo mentre viene preso in braccio e fatto girare vorticosamente da quella che dovrebbe essere la sua persona di riferimento? E guardate anche lo screenshot a seguire e ponetevi la stessa domanda: questo gatto si sente a suo agio mentre viene fatto sobbalzare?

Ci sono scatti come questi o video come quelli che abbiamo messo in testa all'articolo che ebbene sì, fanno ridere tantissime persone. Tanto che prendere in braccio un qualsiasi animale (nelle immagini vedrete anche un criceto), farlo girare in tondo vorticosamente mentre la persona tiene il cellulare in bocca o anche infilato in mezzo alla maglietta pur di ottenere il risultato finale, è diventato un trend virale su TikTok. Questo fenomeno stupido, giudizio che vale tanto per chi fa i video quanto per chi si diverte a guardarli, ha come hashtag e ‘titolo' una spiegazione didascalica appunto di ciò che va fatto per partecipare: "Spinning animals in A Circle".

Sembra assurdo a chi scrive dover spiegare perché gli animali non vanno coinvolti in attività umane di questo genere e aver messo le immagini subito in primo piano in questo articolo è un vano tentativo di convincere qualcuno che segue questo trend o addirittura lo fa di smettere e di comprendere quanto sia non solo disagiante per l'animale ma anche rischioso. Consapevoli che questo sia in realtà un vano tentativo, semplicemente perché se il fenomeno ha raggiunto milioni di visualizzazioni e una continua moltiplicazione di altri video in tanti – troppi – il problema e manco il dubbio non se li sono proprio posti, l'unico valore aggiunto diventa quello di far sapere a chi rispetta e ama gli animali che esistono queste situazioni e condividere le informazioni corrette al riguardo in modo tale che, chissà, qualcuno possa davvero passarsi una mano sulla coscienza e smettere di dare visualizzazioni o addirittura di farlo.

Quali danni può causare il trend "Spinning animals in a circle" su TikTok

La persona solleva l'animale per le zampe anteriori e inizia a girare in cerchio. Già solo questo modo di prendere in braccio un altro essere vivente e mantenerlo in quella posizione è una forma di maltrattamento, come è stato sottolineato da veterinari di tutto il mondo e organizzazioni per il benessere animale. Ma è tutta la procedura, in particolare poi quel farlo girare in tondo, che può causare danni fisici e psicologici ai soggetti coinvolti.​

Cane, gatto o criceto che sia, l'animale si trova in un contesto che non è di sua comprensione: viene manipolato, cosa che non tutti gradiscono, e a livello psicologico lo stress e il senso di disagio portano a provare paura e confusione. Il movimento in circolo, poi, causa disorientamento e fa crescere lo stato d'ansia. Alcuni soggetti potrebbero sviluppare vere e proprie patologie comportamentali come lo ‘spinning', ovvero girare su se stessi senza soluzione di continuità e sviluppare comunque dei comportamenti ossessivi a seguito di una continua esposizione a situazioni come questa.

Da un punto di vista fisico il rischio è di procurare delle lesioni a causa della pressione continuativa su articolazioni, muscoli e ossa. In particolare è a rischio l'intera colonna vertebrale.

Anche pensando alla salute umana, poi, c'è da considerare l'eventuale reazione degli animali che potrebbero (ragionevolmente) ribellarsi a quanto gli sta accadendo e come forma di reazione mordere o graffiare la persona da una distanza molto ravvicinata che potenzialmente può causare danni gravi.

Ci sono sempre più utenti su TikTok, per fortuna, che da qualche giorno stanno commentando negativamente queste immagini. Ci sono persone che non hanno animali, altre che ne hanno la giusta considerazione e diversi professionisti ed esperti come etologi e veterinari che si stanno spendendo in prima persona per fermare questo trend. A loro ci uniamo anche noi, sperando che la condivisione di questo articolo aggiunga un altro tassello per fermare la messa online di queste immagini.