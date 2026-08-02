Simon and Garfunkel, un raro geco nato con due teste che sopravvive contro ogni previsione

Si chiama “Simon and Garfunkel” ed è un rarissimo geco crestato nato con due teste. A quattro settimane cresce bene, mangia con entrambe le teste e continua a stupire i suoi allevatori.

Il geco crestato a due teste chiamato "Simon and Garfunkel". Foto di Rockstar Geckos via Instagram



Un minuscolo geco con due teste sta sorprendendo allevatori e appassionati di rettili. Il piccolo, ribattezzato "Simon and Garfunkel" come il gruppo musicale statunitense, ha appena superato le quattro settimane di vita, un traguardo però tutt'altro che scontato per un animale nato con una rara malformazione congenita chiamata dicefalia, una condizione in cui un unico corpo sviluppa due teste distinte.

Il geco appartiene alla specie geco crestato (Correlophus ciliatus), molto diffusa in cattività tra gli appassionati, ed è nato il 29 giugno in un allevamento specializzato della Pennsylvania, negli Stati Uniti, chiamato Rockstar Geckos. Gli allevatori hanno raccontato che l'uovo non mostrava alcuna anomalia apparente prima della schiusa e che la comparsa del piccolo è stata una vera e propria sorpresa.

Un geco con due teste che mangiano in maniera autonoma

Alla nascita le aspettative erano inevitabilmente molto più prudenti. Gli animali con dicefalia, infatti, spesso non sopravvivono a lungo a causa delle difficoltà nel coordinare i movimenti o nel riuscire a mangiare. Simon and Garfunkel, invece, sembra riuscire a farlo senza troppi problemi e continua a crescere in maniera regolare. A quattro settimane pesa appena 1,8 grammi, ma entrambe le teste riescono a mangiare autonomamente.

Secondo gli allevatori, nessuna delle due sembra prevalere sull'altra per il momento, anche se una delle due sembra un po' più scontrosa dell'altra ma, grazie alla loro particolare posizione, non possono mordersi a vicenda, un rischio che in altri animali con questa malformazione può causare non pochi problemi. Con il passare dei giorni anche la coordinazione dei movimenti sta migliorando e il piccolo rettile riesce sempre più spesso a muoversi come un unico individuo. Per facilitargli le cose è stato sistemato in un terrario apposito, con cibo facilmente raggiungibile.

Nei rettili la dicefalia sembra essere più frequente che in altri animali. In foto una testuggine palustre dicefala. Foto da Wikimedia Commons



Non sappiamo come continuerà la vita di Simon and Garfunkel. Normalmente, un geco crestato può vivere fino a 15-20 anni in cattività. Tuttavia, la sua condizione potrebbe portare altri problemi nello sviluppo man mano che cresce. Molto di pende da se, come e quali organi interni sono condivisi e da come la crescita interferirà con le loro funzioni. Attualmente, l'animale con due teste più longevo è una testuggine greca chiamata Janus. Nata nel 1997, è ancora viva e in salute e si trova al Museo di Storia naturale di Ginevra, in Svizzera.

Che cos'è la dicefalia e in quali animali avviene

La dicefalia è una rara anomalia dello sviluppo embrionale che si verifica quando due embrioni gemelli identici iniziano a separarsi, ma il processo si interrompe prima di completarsi. Il risultato è un solo corpo con due teste, ciascuna dotata di un proprio cervello, mentre molti organi interni sono spesso condivisi. Si tratta di una condizione molto rara, poiché spesso porta alla morte dell'embrione o dell'animale poco dopo la nascita, anche se sembra essere più frequente nei rettili.

Solo tra i sauri, infatti, è stata osservata in diverse famiglie e ancora più spesso viene riscontrata nei serpenti e nelle tartarughe, soprattutto quelle palustri. Non mancano però casi anche tra i mammiferi come gatti o bovini, che però ancora più raramente riescono a sopravvivere, e perfino tra gli squali: nel 2011, nel golfo del Messico, venne trovato il primo embrione a due teste nel ventre di una femmina di squalo leuca o estuarino.

Un serpente a due teste. Foto da Wikimedia Commons



Anche i fossili dimostrano che questo fenomeno non è affatto recente. In Cina è stato infatti rinvenuto un famoso fossile di circa 125 milioni di anni appartenente a Hyphalosaurus, un rettile acquatico preistorico, che conservava chiaramente due teste. Una scoperta che mostra come queste rare anomalie dello sviluppo accompagnino la storia dei vertebrati da milioni di anni. Non sappiamo quale sarà invece il futuro di questo geco a due teste, ma senza dubbio tutti faranno il tifo per lui (o per loro).