Scoperto il plancton microscopico che sopravvisse a Chicxulub, l’asteroide che distrusse la Terra 66 milioni di anni fa

Quando un asteroide di 10 chilometri di diametro colpì la Terra 66 milioni di anni fa, circa il 75% delle specie scomparve, compresa la vita marina. Un nuovo studio rivela che le dimensioni corporee determinarono chi sopravvisse e chi morì in mare e dei minuscoli abitanti degli oceani sopravvissero garantendo la continuazione della vita.

Uccelli marini nell’area di Chicxulub



Chicxulub è il nome dell'asteroide di 10 chilometri di diametro che colpì la Terra 66 milioni di anni fa. L'impatto fu altamente distruttivo: circa il 75% delle specie scomparve, comprese quelle che vivevano in mare. Un nuovo studio, adesso, rivela che le dimensioni corporee determinarono chi sopravvisse e chi morì e dei minuscoli abitanti degli oceani sopravvissero garantendo la continuazione della vita.

La ricerca, pubblicata su Science ed intitolata "L'oscurità e le dimensioni corporee hanno plasmato i modelli di estinzione marina del Cretaceo superiore" riscrive la storia non solo dell'umanità, ma di tutti gli esseri viventi che ancora oggi abitano il Pianeta.

"Si ritiene che l'impatto dell'asteroide di Chicxulub al confine Cretaceo-Paleogene (66 milioni di anni fa) abbia causato l'estinzione di circa il 75% delle specie presenti nella documentazione fossile, innescando catastrofici cambiamenti ambientali -scrivono i paleontologi nello studio – Tuttavia, nonostante decenni di ricerca, i meccanismi che collegano i cambiamenti ambientali ai modelli di estinzione selettiva osservati nella documentazione fossile marina rimangono irrisolti".

Partendo da questo presupposto, gli esperti hanno scoperto, attraverso un modello computerizzato che ha riprodotto la stessa selezione naturale osservata nella documentazione fossile, che tutti i tipi di plancton di grandi dimensioni, in particolare i grandi foraminiferi e gli altri zooplancton, si erano estinti. Ma il risultato più sorprendente è stato che quasi tutto il fitoplancton di piccole dimensioni e i mixotrofi sono sopravvissuti. Nelle acque ad alta latitudine, poi, le perdite sono state più contenute, proprio come sospettavano i paleontologi.

Gli esperti hanno sottolineato nel loro studio che le differenze nel modo in cui il plancton si nutre e spende energia sono state cruciali per superare quanto accaduto:"Gli ecosistemi del plancton migliorano la sopravvivenza attraverso differenze nella richiesta e nell'acquisizione di energia". Praticamente significa che il plancton di piccole dimensioni aveva basse esigenze metaboliche o poteva passare a nutrirsi di altri microbi, consentendogli di sopravvivere all'oscurità. Il plancton di grandi dimensioni, al contrario, moriva senza una quantità sufficiente di nutrimento fotosintetico.

La scoperta è particolarmente rilevante per comprendere come una catastrofe del genere abbia potuto non impedire alla vita di riformarsi e riprendere il suo "cammino" sul pianeta Terra, ed è importante per la tutela degli oceani e della loro importanza nell'ambito della biodiversità rispetto al fenomeno del cambiamento climatico. In un mare che si riscalda e cambia, il plancton, piccolo e flessibile, potrebbe ancora una volta sopravvivere meglio, mentre le specie più grandi e con un elevato fabbisogno energetico potrebbero essere a maggior rischio.

Chicxulub è in realtà il nome della località dove sorge l'antico cratere da impatto dell'asteroide, ora sepolto sotto la penisola dello Yucatán, con il suo centro localizzato approssimativamente vicino al paese di Chicxulub Puerto, nel Messico. Ha un diametro di circa 180 chilometri ed è uno dei più grandi crateri da impatto mai scoperti sul nostro pianeta.