Randagismo, arriva il primo bando dedicato alle sterilizzazioni nelle regioni del Centro-Sud

Un nuovo bando nazionale promosso da Save the Dogs e Squadra 4 Zampe stanzia 40.000 euro per sostenere le associazioni nei programmi di sterilizzazione di cani e gatti nel Centro-Sud, puntando sulla prevenzione per gestire il fenomeno del randagismo.

L’iniziativa è rivolta ad associazioni e organizzazioni che operano nel Centro–Sud



In Italia il randagismo continua a rappresentare una delle principali sfide per il benessere animale, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud. Canili sovraffollati, colonie feline in crescita e un numero ancora elevato di nascite che mettono sotto pressione associazioni, volontari e amministrazioni locali. Per affrontare il problema alla radice nasce ora il primo bando nazionale dedicato esclusivamente ai programmi di sterilizzazione di cani e gatti.

L'iniziativa è stata lanciata da Fondazione Save the Dogs e Fondazione Squadra 4 Zampe, che mettono a disposizione un fondo complessivo di 40.000 euro destinato a sostenere enti e associazioni di piccole e medie dimensioni impegnati nella gestione e nella prevenzione del fenomeno del randagismo nel Centro-Sud Italia.

Perché le sterilizzazioni sono importanti per gestire il randagismo

L'obiettivo è finanziare progetti che puntano sulla sterilizzazione come strumento di prevenzione indispensabile. La sterilizzazione è un intervento veterinario che impedisce infatti agli animali di riprodursi e viene considerata uno dei metodi più efficaci per limitare il numero di cucciolate indesiderate. Riducendo le nascite, infatti, diminuisce nel tempo anche il numero di animali che rischiano di essere abbandonati o di finire nei canili e nei rifugi già sovraffollati.

Secondo i promotori del bando, molte associazioni che operano sul territorio concentrano gran parte delle proprie risorse sull'accoglienza degli animali già in difficoltà, occupandosi di stalli temporanei, cure veterinarie e adozioni consapevoli. Tuttavia, spesso mancano i fondi necessari per investire in campagne di sterilizzazione su larga scala, che rappresentano invece uno degli strumenti più importanti per gestire meglio gli animali liberi sul territorio.

Come partecipare al bando

L’obiettivo è ridurre le nascite per migliorare il benessere animale e facilitare la gestione del randagismo



Il progetto nasce dall'esperienza maturata attraverso "Non Uno di Troppo", un programma attivo dal 2019 in Campania e Calabria che ha già permesso di realizzare oltre 4.600 sterilizzazioni. Secondo le due fondazioni, questi interventi hanno infatti contribuito concretamente a ridurre il numero di nascite indesiderate e a contenere il fenomeno del randagismo in alcune aree particolarmente critiche, ovvero il Sud Italia.

Per l'edizione 2026-2027 saranno selezionati sei enti vincitori, che potranno ricevere contributi da 5.000 o 10.000 euro per realizzare dei propri programmi di sterilizzazione. Le candidature online resteranno aperte dal 15 giugno al 4 agosto 2026, mentre i risultati verranno comunicati nel mese di ottobre. I progetti saranno valutati da una commissione composta da veterinari, esperti di benessere animale e rappresentanti delle organizzazioni promotrici.

Tra loro ci saranno anche Sara Turetta, presidente di Save the Dogs, la veterinaria comportamentalista Cristina Ubaldini e Adriana Battistini per Squadra 4 Zampe e Lorenza Silvestri di Empethy, società benefit che supporta il progetto. Secondo Turetta, la sterilizzazione dovrebbe essere considerata uno strumento centrale nella lotta al randagismo, perché consente di intervenire sulle cause del problema e non soltanto sulle sue conseguenze.

La prevenzione per aiutare animali e persone

Si tratta di un approccio che Save the Dogs ha già sviluppato per oltre vent'anni anche in Romania, dove sono state effettuate più di 45.000 sterilizzazioni. Anche Fondazione Squadra 4 Zampe sottolinea il valore della prevenzione. Un dato riportato dall'organizzazione evidenzia infatti come appena dieci sterilizzazioni canine al mese possano tradursi, nell'arco di un anno, in circa 1.500 cuccioli in meno sul territorio, mostrando quanto un numero relativamente limitato di interventi possa produrre effetti positivi significativi nel lungo periodo.

A sostenere il bando ci sarà come detto anche Empethy, una piattaforma digitale che mette in contatto rifugi, associazioni e cittadini interessati all'adozione. L'obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di realtà impegnate nella tutela degli animali e favorire una partecipazione ampia su tutto il territorio interessato.

L'iniziativa punta infine a promuovere anche un cambiamento culturale nella gestione del randagismo. Invece di concentrare la maggior parte delle risorse sul mantenimento degli animali già presenti sul territorio e nei rifugi, i promotori invitano istituzioni, aziende e fondazioni a investire maggiormente nella prevenzione. Una strategia che, secondo gli esperti, può ridurre nel tempo sia la sofferenza degli animali sia i costi sociali ed economici legati alla gestione del fenomeno.