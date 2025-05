Questa lumaca è l’unico animale al mondo ad avere un’armatura di ferro

Sembra la lumaca di Satana, appena uscita dalle fiamme dell'Inferno, ed effettivamente il suo habitat lo ricorda molto. L'animale in questione è la lumaca dai piedi squamosi (Chrysomallon squamiferum), un gasteropode che vive all'interno delle bocche idrotermali di profondità.

Questa specie è conosciuta solo in tre località sulle dorsali oceaniche profonde dell'Oceano Indiano, tra i 2.400 e i 2.800 metri sotto il livello del mare. Si tratta di un habitat estremo dove vengono sprigionate sostanze chimiche tossiche per la maggior parte degli organismi e le temperature possono superare i 300 °C. Per fare fronte a queste condizioni ambientali, questa lumaca ha sviluppato un adattamento evolutivo incredibile: un'armatura di ferro. Neanche questa però l'ha salvata dal pericolo di estinzione.

Chi è la lumaca dai piedi squamosi e come ha fatto ad vere un guscio di ferro

Foto di Chong Chen



I ricercatori dell'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong (HKUST) sono stati i primi a decodificare il genoma della lumaca dai piedi squamosi, scoprendo così tutto ciò che le rende possibile vivere all'interno di sorgenti idrotermali di profondità caratterizzate da condizioni di vita impossibili.

"Nonostante un ambiente estremo caratterizzato da alta pressione, alte temperature, forte acidità e bassi livelli di ossigeno, che ricorda le condizioni di vita preistoriche, le sorgenti idrotermali ospitano una varietà di creature, molte delle quali hanno un enorme potenziale per applicazioni biomediche e di altro tipo. Tra gli abitanti di questo ambiente difficile, la lumaca dai piedi squamosi, nota anche come ‘pangolino di mare', è di particolare interesse per gli scienziati marini", spiegano gli scienziati.

Questa lumaca è l'unico gasteropode vivente che possiede squame simili a corazze, da qui il nome e l'associazione con la corazza del pangolino. Questa caratteristica oggi scomparsa, era molto comune tra i gasteropodi durante il Cambriano, oltre 540 milioni di anni fa.

Questa lumaca è anche l'unico organismo al mondo noto per incorporare ferro nel suo esoscheletro, un adattamento necessario per sopravvivere nel suo habitat, ma non l'unico. Le squame presenti nella parte inferiore del corpo, ad esempio, funzionano come piccoli tubi di scarico per allontanare lo zolfo che la lumaca stessa rilascia e che è mortale anche per se stessa.

Di lei però si sa ancora molto poco dato l'habitat in cui vive.

L'unico animale con un'armatura di ferro è a rischio di estinzione a causa dell'uom

La lumaca dai piedi squamosi non è solo il primo animale con un'armatura di ferro, ma anche la prima specie endemica delle bocche idrotermali di profondità a essere entrata nella Lista Rossa dell'IUCN. La causa, ancora una volta è l'essere umano: il declino della specie è infatti causato dallo sfruttamento minerario delle profondità marine.

Le compagnie minerarie infatti sono alla ricerca di oro, argento e altri metalli preziosi depositati nelle pareti rocciose dei camini delle sorgenti abitate da queste lumache. E alla luce della ridottissima area in cui sono presenti i danni per questa specie sono incalcolabili.