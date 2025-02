Poliziotto travestito da capibara arresta uno spacciatore a San Valentino: il video

Giovedì 13 febbraio la polizia peruviana ha effettuato una particolare operazione antidroga grazie a un travestimento da capibara. Questo roditore gigante è molto popolare in Sudamerica, dove è diffuso, e gli agenti hanno pensato che potesse essere una buona idea, nei giorni di San Valentino, usare questo travestimento per avvicinarsi alla casa del presunto spacciatore.

Un agente con un costume da capibara, corredato anche di zaino a forma di tartaruga con cuoricini, ha fatto irruzione in un'abitazione di Lurín, a sud della capitale Lima. Qui le autorità hanno trovato 1.700 pacchetti di cocaina e marijuana.

Il video dell'incredibile arresto del capibara

Come si vede nel video diffuso dagli agenti, la polizia è riuscita a entrare in azione sfruttando la confusione causata nel quartiere dal travestimento, apparentemente innocuo, da capibara. In campo c'era la Squadra Verde della Polizia nazionale, un'unità specializzata nella lotta ai reati minori e ai reati minori che minacciano la sicurezza pubblica a Lima, tra questi rientra anche lo spaccio di droga.

Non è la prima volta che questa particolare unità della polizia peruviana decide di fare un'operazione così spettacolare. Già nei giorni di Halloween del 2022 quattro agenti hanno effettuato un'operazione antidroga travestiti da Avengers. Lo stesso è avvenuto a Natale dell'anno successivo, quando un poliziotto ha indossato il costume di Babbo Natale prima di un blitz per passare inosservato e infiltrarsi nel quartiere senza essere notato. Anche questa volta la strategia è stata la medesima: passare inosservati in piena vista.

Perché il poliziotto ha scelto proprio un capibara?

Il capibara è uno degli animali simbolo del Sudamerica ed è stato scelto proprio per la sua popolarità. Lo ha spiegato ai media locali il colonnello Pedro Rojas, capo dell'unità specializzata: "Se non ci fossimo travestiti da questo personaggio, non avrebbero aperto la porta e non saremmo potuti intervenire". Durante i festeggiamenti di San Valentino il costume da capibara rappresenta una tattica volta a distrarre le persone e facilitare l'accesso alla casa del sospettato. E l'intuizione degli agenti era giusta.

Ha funzionato anche grazie alla simpatia che i sudamericani nutrono per il capibara, roditore gigante popolarissimo nella cultura popolare e protagonista di numerosi meme esportati anche da noi.

Il capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) è una specie nota per il temperamento tranquillo e socievole, anche verso altri animali. Nonostante in alcune regioni abbiano colonizzato gli spazi urbani non costituiscono una minaccia per gli esseri umani. Esclusi ovviamente gli spacciatori.