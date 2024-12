Maialino in fuga per le strade dello Utah: il video dell’esilarante inseguimento

Uno strano miracolo del Giorno del Ringraziamento si è verificato giovedì 28 novembre in Utah. Qui, gli agenti del dipartimento di Polizia di Springville, hanno catturato un maialino in fuga scappato dalla sua abitazione. L'esilarante video dell'inseguimento ha catturato l'attenzione di migliaia di persone ed è stato condiviso proprio dagli agenti.

Il video ripreso dalle bodycam degli agenti mostra tutte le fasi della cattura di Wilbur: prima l'inseguimento in auto e poi a piedi. A un certo punto si vede persino un poliziotto mentre si tuffa a terra nel tentativo di catturare il maialino. Alla fine però Wilbur non si è fatto prendere con la forza: è stato l'agente Jasper che è riuscito a conquistare la sua fiducia.

Il maialino Wilbur catturato dall’agente Jasper



Mostrando una buona dose di autoironia, il dipartimento ha condiviso sui social foto e video dello strano inseguimento in occasione del Ringraziamento: «Iniziamo dicendo che sappiamo che lo farete, quindi lasciate iniziare a noi, l'agente Jasper ha salvato uno dei nostri oggi».

Nel post i poliziotti hanno proseguono raccontando la dinamica della giornata: «I vicini e gli agenti hanno inseguito questo piccolo cucciolo per un po' di tempo oggi, dopo che si era scatenato per le strade di Springville. Wilbur è stato un piccolo miracolo del Ringraziamento per tutti i membri del turno e ora sappiamo tutti il vero significato della ricorrenza!».

I maiali sono sempre più diffusi nelle case delle persone come animali da compagnia. Si tratta infatti di animali molto intelligenti che instaurano un legame con le persone che vivono con loro.