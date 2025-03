I maiali sono davvero animali “sporchi” e stupidi?

I maiali non sono sporchi né stupidi: sono animali puliti, si rotolano nel fango per rinfrescarsi e proteggersi dai parassiti. Inoltre, sono dotati di una grande empatia che permette loro di entrare in relazione sia tra simili che con la nostra specie.

Quando si pensa ai maiali, spesso vengono in mente immagini di animali immersi nel fango, associati a sporcizia e scarsa intelligenza. Questa visione, però, è frutto di pregiudizi che poco hanno a che vedere con la realtà. I maiali, infatti, sono animali puliti e se si rotolano nel fango c'è un motivo ben preciso.

Il modo in cui vengono percepiti è il risultato di un’antica abitudine umana di attribuire caratteristiche negative agli animali destinati all’allevamento e al consumo, riducendoli a semplici oggetti privi di valore. Osservandoli più da vicino, però, si scopre che come altri animali domestici sono capaci di legarsi all'essere umano instaurando intense relazioni d'affetto.

I maiali, animali niente affatto sporchi

Spesso abbiamo l’impressione che i maiali siano sporchi perché vediamo le immagini degli allevamenti intensivi, dove le condizioni di vita sono poco rispettose dell’etologia degli animali



Contrariamente a quanto si crede, i maiali sono animali molto attenti alla pulizia. Se ne avessero la possibilità, eviterebbero di sporcare la propria area di riposo e si terrebbero alla larga dai loro escrementi, condizioni che spesso negli allevamenti non sono possibili. Tuttavia, questo comportamento è stato osservato anche negli allevamenti intensivi, dove, nonostante le condizioni igieniche pessime e la mancanza di spazio, i maiali cercano comunque di mantenere separate le zone in cui dormono da quelle in cui fanno i bisogni.

Il pregiudizio che li dipinge come sporchi deriva in gran parte dall’ambiente in cui vengono spesso tenuti. Negli allevamenti, infatti, gli spazi angusti e la mancanza di un terreno adeguato li costringono a vivere in condizioni di degrado, dando l’impressione che siano animali trasandati. In realtà, se lasciati liberi di muoversi in un ambiente naturale o in un contesto domestico adeguato, i maiali mostrano una grande attenzione alla propria igiene, proprio come molti altri animali.

Basti pensare che, in natura, scelgono con cura i luoghi in cui riposare e si puliscono regolarmente strofinandosi contro tronchi o superfici ruvide. Anche quando vengono tenuti come animali familiari, dimostrano di sapersi adattare alla vita domestica. Questo dimostra che l'idea del maiale sporco è semplicemente il frutto di un’errata interpretazione del suo comportamento e delle condizioni in cui spesso è costretto a vivere.

Perché i maiali si rotolano nel fango

Il fango aiuta i maiali a regolare la temperatura corporea e a proteggersi dai parassiti



Uno degli elementi che ha contribuito a rafforzare il mito della sporcizia dei maiali è l'abitudine di rotolarsi nel fango. Questo comportamento, però, non ha nulla a che fare con la mancanza di pulizia, anzi ha una funzione ben precisa legata alla loro salute.

I maiali infatti non sudano come gli esseri umani. Per regolare la temperatura corporea e proteggersi dal caldo il fango è una delle soluzioni più efficaci. Quando un maiale si immerge nel fango, lo strato di terra umida che ricopre la pelle funge da barriera contro il sole, prevenendo il surriscaldamento e l’insolazione. Questo metodo è molto più efficace della semplice immersione in acqua, poiché il fango trattiene l’umidità più a lungo e garantisce un effetto rinfrescante che dura nel tempo.

Oltre a proteggere dal calore, il fango ha anche una funzione contro i parassiti perché impedisce di attaccarsi alla pelle dell’animale. Non a caso, anche altre specie, come rinoceronti ed elefanti, adottano lo stesso comportamento per proteggersi dai morsi degli insetti e mantenere la pelle in salute. Questa abitudine, dunque, non è segno di sporcizia, ma di un adattamento evolutivo molto furbo.

I maiali sono animali molto intelligenti

I maiali sono dotati di una spiccata empatia che consente loro di vivere serenamente sia con i loro simili che con le persone



Quando si parla di intelligenza nel regno animale, bisogna innanzitutto considerare che questo concetto è stato sviluppato dagli esseri umani in base ai propri parametri. L'abitudine di misurare l’intelligenza di un animale confrontandola con quella umana è frutto di una visione specista che non tiene conto della diversità dei modi in cui le varie specie percepiscono e interagiscono con il mondo. Ogni animale ha sviluppato capacità cognitive e comportamentali specifiche per adattarsi al proprio ambiente, e nessuna intelligenza è "superiore" o "inferiore" in senso assoluto.

Detto ciò, soprattutto quando si parla di animali domestici come cani, gatti, pecore e anche i maiali, ci troviamo davanti a individui che evolvendosi insieme a noi hanno costruito un canale di comunicazione con la nostra specie, e per questo esistono alcuni parametri che possono aiutarci a valutare la profondità di questa comprensione reciproca.

Il primo parametro è l'autocoscienza di sé. Il test di riconoscimento allo specchio noto come Mirror-self recognition ha proprio l'obiettivo di dimostrare l'autocoscienza negli animali non umani. Sono poche le specie animali, sia domestiche che selvatiche, che ad oggi superano questo test come ad esempio scimpanzé, cavalli, oranghi, elefanti, delfini, le gazze e anche il maiale. Inoltre, diversi studi scientifici hanno dimostrato che i maiali possiedono ottime capacità di apprendimento, memoria a lungo termine e problem solving.

Alcuni esperimenti hanno mostrato che possono giocare ai videogiochi semplici, utilizzando un joystick per muovere un cursore sullo schermo e raggiungere un obiettivo. Questa dimostra che possono apprendere attraverso l’esperienza, qualità non comune. Inoltre, i maiali dimostrano una spiccata empatia: sanno riconoscere le emozioni dei loro simili e reagire di conseguenza.