Le foto della settimana: un Natale con panda, pavoni, elefanti e giraffe come non li hai ancora visti

Gli animali sorprendono sempre, catturano la nostra attenzione e ci portano a interrogarci sulla vita in generale, ponendoci in confronto con le altre specie che abitano il mondo. Mentre noi ci affanniamo nel tran tran delle Feste affannandoci per gli ultimi regali, immersi in metropoli sempre più tecnologiche e per certi versi alienanti, nel mondo altri esseri senzienti vivono in habitat purtroppo sempre meno incontaminati dall'essere umano.

Per questa settimana di Feste abbiamo voluto cercare delle immagini particolari, rappresentative appunto di scene che avvengono ogni giorno in tante parti del mondo e che hanno per protagonisti animali che vivono la loro quotidianità, proprio come facciamo noi. Con questa gallery vi invitiamo a fermarvi un attimo e godere della bellezza di scatti che rappresentano la meraviglia di questo Pianeta che abitiamo. Buona visione!

Il cavallo e lo storno

Uno storno seduto sul dorso di un cavallo mentre un altro lo osserva a Wehrheim, vicino a Francoforte, in Germania.

Il colibrì e il fiore

Un colibrì si avvicina a un fiore nel prato esterno durante una partita di baseball di allenamento primaverile tra i Kansas City Royals e i Texas Rangers a Surprise, in Arizona

Il gufo caduto dall'albero

Un lavoratore comunale mostra i gufi salvati da un albero caduto dopo una forte tempesta nella capitale del Montenegro, Podgorica

Giraffe in osservazione

Due giraffe nel Parco Nazionale di Nairobi in Kenya fotografate in un momento in cui qualcosa ha decisamente attirato la loro attenzione.

Elefanti di nuovo liberi

I ranger del Kenya Wildlife Service e la squadra di cattura hanno rilasciato cinque elefanti nel Parco nazionale di Aberdare, situato nel Kenya centrale.

Il riposo dei leoni marini

Una colonia di leoni marini riposa a Playa Mann sull'isola di San Cristobal nelle Galapagos, Ecuador.

L'attraversamento dei cervi

Alcuni cervi attraversano una strada nella foresta del Taunus a Wehrheim vicino a Francoforte, Germania.

La nascita del coccodrillo

Un cucciolo di coccodrillo siamese spunta dal guscio a Phnom Tamao, nella provincia di Takeo in Cambogia.

La gazzella e il pavone

Un cerbiatto di gazzella Chinkara riposa nel piumaggio di un pavone in un centro di soccorso per animali a Bikaner, Rajasthan, India.

La vita in cattività dei due cuccioli di panda

Uno dei cuccioli gemelli di panda di nome Meng Hao e Meng Tian allo zoo di Berlino, in Germania.