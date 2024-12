Lo spettacolare video dei cervi che corrono nella neve in Abruzzo

Un gruppo di cervi si muove all'unisono sotto la neve d'Abruzzo. Sono le straordinarie immagini diffuse il 30 novembre su Facebook dalla pagina Majellando. Il video mostra il momento in cui i cervi corrono sotto la neve nel paesaggio imbiancato prima di sparire tra gli alberi nel Parco Nazionale della Maiella.

Sembra quasi l'esultanza degli animali alla decisione del Tar abruzzese di salvare i cervi dalla campagna di abbattimento che era stata decisa dall'amministrazione regionale questa estate.

Nel video diffuso sui social si vedono i cervi mentre in gruppo corrono sotto la neve prima da un lato e poi dall'altro, fino a sparire infine tra gli alberi. Le immagini sono emozionanti e difficili da cogliere persino in una regione come l'Abruzzo dove gli incontri con i cervi sono all'ordine del giorno, tuttavia si tratta di un comportamento abbastanza comune per gli animali che vivono qui.

I cervi vivono in gruppi separati tra i sessi, solitamente le femmine vivono con i piccoli fino a un anno di età, mentre i maschi formano altri gruppetti di minori dimensioni. Anche il gruppo ripreso nel video non fa eccezione: è formato da femmine, oppure da individui molto giovani, vista l'assenza di palchi visibili.

I cervi durante i mesi invernali non vanno in letargo, e non è raro vederli muoversi in cerca di cibo, come graminacee e piante erbacee, oppure frutti e ghiande disponibili anche quando le temperature si abbassano. In contesti fortemente antropizzati possono nutrirsi anche di piante coltivate dall'uomo.

Proprio l'essere umano è il protagonista invisibile del video. Gli animali infatti vanno prima in una direzione ma, disturbati da un ostacolo fuori campo, prima rallentano e poi si fermano, puntando l'attenzione sulla persone che sta registrando il video.

Solo a questo punto decidono di voltarsi e correre nella direzione opposta a quella inizialmente intrapresa, l'unica priva di persone.