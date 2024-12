Un cervo passeggia per le vie di Civitella Alfedena in Abruzzo: il video

Un cervo che passeggia tranquillamente per le vie del borgo medievale di Civitella Alfedena: è questa la straordinaria scena che si sono trovati davanti gli abitanti del piccolo Comune nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo.

L'animale è stato ripreso in un video, diffuso poi dall'account Instagram @infinity_immagini, mentre passeggia tranquillamente lungo le vie piccolo borgo. Con appena 128 abitanti è uno dei paesi più piccoli d'Abruzzo. Queste immagini circolano sul web dal 2021 ma non smettono mai di stupire e affascinare gli utenti.

La passeggiata del cervo per le strade del piccolo paesino abruzzese

Nel video si vede il cervo mentre incede maestoso, con il suo grande palco, lungo le vie di Civitella Alfedena. Proprio la presenza del palco indica che si tratta di un maschio, poiché le femmine della specie ne sono prive.

L'animale sfila tranquillo sotto l'occhio, e l'obiettivo, di diverse persone sorprese da questa vista. Tra le insegne di ristoranti e botteghe il cervo si ferma un attimo per rubare qualche fiore per poi riprendere la sua strada e tornare alla natura.

Cosa ci faceva un cervo a Civitella Alfedena: perché non è così raro incontrarne uno

La presenza del cervo nella cittadina non è casuale: Civitella Alfedena è famosa proprio per essere uno dei borghi in cui è più facile incontrare questi animali. Ci si deve alla fortunata posizione in cui sorge la cittadina, immersa nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove è presente una nutrita comunità di cervi.

La zona, infatti, non è nuova a simili episodi: ciclicamente, soprattutto a ridosso della stagione degli amori, tra Civitella Alfedena e Villetta Barrea si verificano numerosi avvistamenti di questi animali. È facile incontrarli soprattutto lungo le strade provinciali che costeggiano il parco e che, occasionalmente, li conducono fin nei centri cittadini.

In caso di incontro è bene non avvicinarsi all'animale e non dargli da mangiare, ma limitarsi a osservarlo a debita distanza fino a quando non avrà finito di attraversare la città. Nonostante l'occasionale condivisione degli spazi, i cervi restano animali selvatici, vanno quindi sempre approcciati con attenzione e protetti. Rappresentano una risorsa per l'ecosistema e un biglietto da visita straordinariamente efficace per le persone che vivono della stretta relazione con il Parco.