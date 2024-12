Salvataggio di un cervo intrappolato in una rete nel Parco Nazionale dello Stelvio: il video

Nuova operazione di salvataggio in Valfurva, in provincia di Brescia. L'animale è stato salvato dagli operatori del Parco Nazionale dello Stelvio che hanno poi diffuso il video sui social invitando le persone a contattare l'ente in caso di avvistamento.

Nuova operazione di salvataggio in Valfurva, in provincia di Brescia: nella giornata di giovedì 12 dicembre 2024 gli operatori e il veterinario del Parco Nazionale dello Stelvio hanno liberato un giovane cervo rimasto intrappolato in una rete.

Nel video diffuso proprio dal Parco si vede il cervo in difficoltà poco prima di essere salvato.

Il video del salvataggio del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio

Il Parco ha condiviso il video in cui si vedono i momenti intensi dell'intervento di salvataggio, durato alcune ore. In questo caso l'assistenza delle persone è stata fondamentale per garantire il benessere dell'animale.

Il cervo si era impigliato in una rete e con forza cercava di liberarsi, ma senza successo. Gli operatori sono quindi intervenuti per salvare l'animale e successivamente liberarlo in un'altra zona. L'animale è stato marcato con un collare visivo e con marche auricolari identificative, che permetteranno di riconoscerlo e di ottenere dati importanti sulle dinamiche di popolazione di questa specie sul territorio dell’area protetta.

Infine il Parco diretto da Franco Claretti ha ricordato alle persone il comportamento corretto da tenere in presenza di fauna selvatica: «Ricordiamo che, soprattutto durante l'inverno, il rischio che gli animali selvatici, come i cervi, si avvicinino alle aree urbane aumenta e ciò può comportare rischi per l'uomo e per gli animali. Se avvistate animali in difficoltà, vi invitiamo a contattare i Carabinieri Forestali, che ci avviseranno prontamente per intervenire e garantire il salvataggio dell'animale».

Chi è e dove vive il cervo nobile

Nell'area del Parco Nazionale dello Stelvio è diffuso il cervo nobile (Cervus elaphus), detto anche cervo rosso per via della colorazione dello suo mantello, bruno-rossastra in estate e grigio-brunastra durante la stagione invernale.

Il cervo nobile è diffuso in tutto il continente europeo e in parte anche in Asia Occidentale. Abita prevalentemente i boschi maturi senza un eccessivo sottobosco e con la presenza di abbondanti latifoglie. Questa specie, però, adatta con facilità sia agli ambienti di pianura che di montagna.