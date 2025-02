Perché il cane dorme “a ciambella” e cosa significa questa posizione del sonno

La "ciambella" è la forma migliore per conservare il calore e non sentire freddo ed è un comportamento che ha radici profonde e ancestrali



Chiunque abbia condiviso la propria vita con un cane lo avrà visto almeno una volta dormire "acciambellato": il corpo raccolto e arrotolato in una curva quasi perfetta, con il muso che arriva a sfiorare le zampe posteriori e la coda, quasi a formare, per l'appunto, una ciambella. Che si tratti della cuccia, del divano o persino del pavimento, questa posizione è tra le preferite dal migliore amico dell'uomo per dormire o anche solo riposare. La "ciambella" è infatti la forma migliore per conservare il calore e non sentire freddo ed è un comportamento che ha radici profonde e ancestrali: dormivano così già quando, ancora selvatici, i cani vivevano in natura e dovevano trovare la posizione migliore per stare al caldo e al sicuro.

Cosa significa quando il cane dorme acciambellato? 3 motivi

Gli antenati selvatici dei cani, ovvero i lupi, scavavano (e scavano ancora oggi) buche nel terreno per proteggersi dal freddo, assumendo questa iconica posizione canina per rannicchiarsi, minimizzare la dispersione di calore e anche proteggere le parti più vulnerabili del proprio corpo. Oggi, anche se vivono al sicuro e al caldo tra le mura domestiche, i cani continuano a dormire "a ciambella". Perché lo fanno?

Conservare meglio il calore

Uno dei vantaggi principali della posizione "a ciambella" rimane proprio la capacità di trattenere meglio il calore corporeo. Avvolgendosi su sé stessi, i cani riducono infatti al minimo la superficie del proprio corpo a contatto con l'aria e il terreno, minimizzando la dispersione termica e mantenendo così una temperatura più stabile. Questo comportamento potrebbe essere più comune nei periodi freddi o nei cani con poco pelo, ma rimane in ogni caso un'abitudine ben radicata nella biologia e nel DNA del nostro amico canino.

Sentirsi più sicuri

Dormire in questa posizione aiuta anche i cani a proteggere le parti più esposte e vulnerabili del corpo, come la pancia e il petto. Questo atteggiamento riflette un sorta di istinto di auto-protezione ancestrale ed presente praticamente in quasi tutti gli animali: rannicchiandosi, si riduce la possibilità di essere attaccati nel sonno nei punti più vulnerabili. Anche se vive in una casa sicura, la sua natura gli suggerisce comunque di adottare la posizione che lo faccia sentire più protetto. Un po' come accade anche a noi quando dormiamo in posizione fetale.

È comodo

Al di là della sicurezza e del calore, c'è anche un motivo molto più semplice: dormire acciambellati è evidentemente molto comodo. Quasi tutti i cani trovano questa posizione rilassante e la assumono anche per pura preferenza personale. Alcuni si raggomitolano su cuscini morbidi, altri si stringono agli angoli della cuccia, altri ancora appoggiandosi al bracciolo del divano: è il loro modo di trovare la posizione perfetta per un riposo tranquillo, sicuro e profondo.

Se il cane dorme nella posizione "a ciambella" è felice?

La risposta a questa domanda è tendenzialmente sì, nella maggior parte dei casi. Un cane che si addormenta in questa posizione vuol dire che si sente rilassato e al sicuro. Il sonno è un momento in cui un animale è più vulnerabile e, se sceglie di rannicchiarsi e addormentarsi senza preoccuparsi di eventuali minacce, significa che si fida dell'ambiente in cui si trova e delle persone (o degli altri animali) che gli stanno intorno. Naturalmente, non basta però vederlo dormire in questa posizione per stabilire che è sempre felice.

I bisogni e i desideri di ogni cane vanno ben al di là della posizione in cui dorme. Se è felice, appagato e rilassato, molto probabilmente dormirà tranquillo, sereno e acciambellato. Tuttavia, bisogna valutare molte altre cose per poter dire, in un certo senso, che è davvero felice: stato di salute, comportamento, segnali di stress, socialità, voglia di giocare. Sono tantissimi i segnali e i comportamenti a cui bisogna stare attenti, ma osservandolo con attenzione (non solo quando dorme), possiamo imparare a capire il suo linguaggio e a cogliere tutti i segnali.