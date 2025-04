Perché il cane beve tanta acqua? Le possibili cause e quando preoccuparsi

Se ci accorgiamo che il nostro cane beve più del solito, allora è il caso di indagare più a fondo e capire perché lo fa



Chi vive con un cane impara presto a conoscerne abitudini e comportamenti quotidiani. Dove ama riposare, quali sono i suoi posti preferiti, quanta acqua beve più o meno ogni giorno. Per questo, se notiamo che il nostro amico a quattro zampe comincia a bere molto più del solito, è normale porsi delle domande. A volte si tratta di una risposta del tutto naturale e fisiologica a un aumento dell'attività fisica o delle temperature, ma in altri casi potrebbe anche essere il segnale di un problema di salute.

Questo comportamento viene anche definito polidipsia, ovvero un'anomala sensazione di sete con conseguente assunzione di acqua in quantità superiore alla normalità. Non è una vera e propria malattia, ma piuttosto un sintomo che può avere molteplici cause, sia patologiche che comportamentali. Proprio per questo, è molto importante imparare a riconoscerlo e sapere quando è il caso di preoccuparsi. Vediamo insieme come fare.

Come capire se il cane sta bevendo più del solito?

Per capire se il nostro cane sta bevendo troppo bisogna prima conoscere quanta acqua dovrebbe assumere normalmente. Un cane adulto e in salute dovrebbe bere circa 50-65 ml per ogni kg di peso al giorno. Quindi, per esempio, un cane di 10 kg dovrebbe bere tra mezzo litro e 650 ml di acqua in una giornata normale. Naturalmente, questa quantità può variare molto in base a diversi fattori, come la dieta (i cani che mangiano cibo umido assumono già liquidi con il pasto), l'attività fisica, le temperature o l'assunzione di alcuni farmaci.

I cani di grossa taglia o molto attivi ed energici, come un Amstaff o un San Bernardo, tendono a bere solitamente più di un cane piccolo come un Chihuahua o di uno dal temperamento più tranquillo. Per monitorare quindi quanto effettivamente beve, possiamo usare una semplice ciotola graduata o una bottiglia con tacche per segnare i livelli di partenza e fine. È importante eseguire questa prova in condizioni il più possibile "normali": senza caldo eccessivo, senza attività fisica e senza cambi recenti nella dieta.

Se poi il nostro cane supera i 100 ml per kg di peso al giorno, allora possiamo effettivamente parlare di polidipsia, un segnale che merita una valutazione approfondita da parte del nostro veterinario di fiducia. Talvolta, inoltre, alla polidipsia si associa anche la poliuria, ovvero un aumento della quantità di urina prodotta. Se il cane fa pipì più spesso del solito o in quantità maggiori, è un ulteriore campanello d'allarme: se beve di più, di solito, farà anche più pipì.

I motivi per cui il cane beve tanto: quando si tratta di un problema di salute?

I cani possono bere più del solito per diverse ragioni, alcune legate anche a particolari condizioni di salute



L'aumento dell'assunzione d'acqua può avere tante spiegazioni e cause diverse, che dipendono anche da fattori come l'età, la dieta, lo stato di salute e tanti altri. In alcuni casi, per esempio, la sete eccessiva può anche essere anche semplicemente causata da alimenti troppo salati o da alcuni farmaci, come i diuretici o i corticosteroidi. Tra le cause principali legate invece a particolari condizioni mediche, troviamo però soprattutto le seguenti:

Diabete mellito o insipido

Sindrome di Cushing (ipercorticosurrenalismo)

Piometra (nelle femmine non sterilizzate, soprattutto dopo il calore)

Prostatiti (nei maschi)

Insufficienza renale

Patologie epatiche o biliari

Disfunzioni della tiroide o delle paratiroidi

Cistiti, pielonefriti o infezioni urinarie

Avvelenamenti

Setticemia o endotossiemia

Disidratazione (per diarrea, vomito, colpo di calore o shock)

ebbre o aumento della temperatura corporea

Disturbi comportamentali compulsivi

Patologie neurologiche

Neoplasie (tumori)

Cosa fare quando il cane beve tanto durante la giornata?

La prima cosa da fare per capire se è il caso di preoccuparsi è verificare oggettivamente quanto beve il cane in 24 ore, in un contesto neutro e controllato. Se supera la soglia dei 100 ml/kg, allora è opportuno rivolgersi al proprio medico veterinario di fiducia, non ci sono molte altre alternative. Non bisogna in ogni caso mai togliere la ciotola dell'acqua, a meno che non sia il nostro veterinario a indicarlo in situazioni davvero particolari (come nel caso di episodi di vomito eccessivi).

Se il cane beve è perché ne ha bisogno e privarlo dell'acqua può solo aggravare un'eventuale situazione già problematica. Durante la visita, il veterinario di solito effettua esami mirati, come le analisi del sangue e delle urine, ma in base al sospetto clinico potrebbero essere necessarie anche ecografie, test ormonali o imaging avanzati, come la risonanza magnetica. È importante non sottovalutare la polidipsia, ma nemmeno farsi prendere dal panico. Alcune cause sono facilmente gestibili, per altre una diagnosi precoce aiuta a risolvere senza troppi problemi.