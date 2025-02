Sovrappeso nel cane: cause, rischi e dieta

Cani in sovrappeso o addirittura obesi possono andare incontro a diversi rischi legati alla salute, come problemi articolari, difficoltà respiratorie e in generale un abbassamento della qualità della vita. Un piano alimentare personalizzato e maggiore esercizio fisico possono favorire il dimagrimento e migliorare la sua vita.

I cani in sovrappeso hanno bisogno di una dieta più adeguata e di attività fisiche personalizzate



Anche i cani, proprio come noi, possono affrontare una condizione di sovrappeso e obesità. Un cane viene infatti considerato in sovrappeso quando il suo peso supera del 10-20% quello medio per la sua razza, età e corporatura. L'obesità, invece, si verifica quando l'eccesso supera il 20%. Per valutare la condizione fisica del proprio cane i veterinari utilizzano il cosiddetto Body Condition Score (BCS), una scala internazionale che permette di classificare il livello di magrezza o sovrappeso in base all'osservazione e alla palpazione.

Un cane in sovrappeso può infatti andare incontro a diversi rischi legati alla salute, come problemi articolari, patologie metaboliche, riduzione della capacità respiratoria e un abbassamento dell’aspettativa di vita. Proprio per questo motivo, è molto importante riconoscere tempestivamente il problema e agire con una strategia alimentare e motoria adeguata al singolo caso, sempre con il supporto di un veterinario esperto in nutrizione.

Le cause di sovrappeso nel cane

Il sovrappeso nei cani è spesso il risultato di un'alimentazione non equilibrata e di uno stile di vita troppo sedentario. Una delle principali cause è infatti l'eccesso di calorie, poiché molte persone tendono a dare porzioni troppo abbondanti o cibi non adatti, come snack, avanzi di cibo umano e persino dolci. La mancanza di esercizio fisico, poi, contribuisce ulteriormente all'aumento di peso, soprattutto nei cani che vivono in città e in appartamento senza molte occasioni di praticare regolare attività fisica.

Anche un'alimentazione scorretta, caratterizzata da un eccesso di carboidrati raffinati e cibi troppo ricchi di grassi, può portare a un aumento eccessivo di peso, specialmente se il cane non assume un'adeguata quantità di proteine. Ci sono poi alcune condizioni ormonali, come l'ipotiroidismo o la sindrome di Cushing, che alterano il metabolismo e favoriscono l'accumulo di grasso. Infine, anche la sterilizzazione può ridurre il metabolismo basale e portare a un aumento di peso, se l'alimentazione non viene adattata.

Quali sono le patologie associate all'aumento di peso nei cani

L’eccesso di peso può causare anche problemi alle articolazioni, difficoltà respiratorie e un’aspettativa di vita più bassa



L'obesità e il sovrappeso non sono solo un problema estetico, ma una vera e propria minaccia per la salute del nostro cane. Tra le principali patologie correlate all'eccesso di peso troviamo le malattie articolari e muscolari, poiché il carico eccessivo sollecita troppo le articolazioni, aumentando il rischio di osteoartrite e displasia dell'anca. Anche i problemi metabolici, come il diabete mellito, la resistenza all'insulina e le dislipidemie, sono molto frequenti nei cani in sovrappeso.

Ci sono poi le patologie cardiovascolari, altrettanto comuni in questi casi, poiché l'aumento del tessuto adiposo può portare a ipertensione e insufficienza cardiaca. Un cane obeso fatica a respirare e può sviluppare difficoltà respiratorie, soprattutto in condizioni di caldo intenso. La riduzione delle difese immunitarie lo rende inoltre più vulnerabile a infezioni e malattie e alcuni studi dimostrano che un cane in sovrappeso vive mediamente meno di un cane normopeso e con un abbassamento della qualità della vita.

Come far dimagrire il cane in sovrappeso? Dieta ed esercizio fisico

Ogni cane è un caso a sé, per cui qualsiasi tipo di strategia per migliorare la sua condizione e ridurre il peso, va naturalmente stabilita con un veterinario. La prima strategia per far dimagrire un cane è solitamente ridurre l'apporto calorico, senza però compromettere la qualità nutrizionale. Solitamente, si tende a evitare cibi ricchi di carboidrati e grassi, come pasta, riso, patate e snack industriali, preferendo invece proteine come carne magra, pesce e uova.

Un veterinario esperto in nutrizione, potrebbe integrare nella dieta anche fibre, come verdure e ortaggi, che aiutano a dare sazietà senza aggiungere troppe calorie. In ogni caso, non basta semplicemente ridurre le porzioni, poiché potrebbe compromettere l'apporto proteico. È preferibile scegliere alimenti specifici per il dimagrimento, che garantiscano il giusto bilanciamento dei nutrienti. Naturalmente, occorre monitorare regolarmente il peso del cane per capire se il piano alimentare sta funzionando oppure no.

Un piano alimentare personalizzato e maggiore esercizio fisico, possono favorire il dimagrimento e migliorare la qualità della vita del nostro cane



Anche l'esercizio fisico può essere molto importante per stimolare il metabolismo e favorire il dimagrimento. Le passeggiate quotidiane di almeno 20-30 minuti a passo sostenuto, preferibilmente tre volte a settimana o più, rappresentano solitamente un'ottima soluzione. Anche altre attività più strutturate e a basso impatto, come nuoto e fisioterapia, possono aiutare soprattutto in caso di problemi articolari.

Naturalmente, vista la condizione è importante evitare sforzi eccessivi, come salti e corse intense, che potrebbero solo peggiorare la situazione e creare ulteriori problemi alle articolazioni. In ogni caso, qualsiasi piano alimentare o fisico, va sempre concordato con un veterinario esperto in nutrizione o in fisioterapia, soprattutto in caso di evidenti difficoltà motorie. Con una dieta personalizzata e un'adeguata attività fisica, è però possibile gestire l'eccesso di peso e allungare e migliorare la qualità della vita del nostro cane.