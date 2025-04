Perché il cane starnutisce? Le cause più comuni e quando preoccuparsi

Lo starnuto nel cane ha molte cause, da fattori innocui come la felicità a problemi più seri come infezioni o allergie. Se è frequente o accompagnato da altri sintomi, è bene rivolgersi al proprio veterinario.

Lo starnuto può indicare una possibile reazione allergica del cane, ma ci sono anche altre cause



Se il tuo cane ogni tanto starnutisce non devi preoccuparti. Questo gesto, che negli esseri umani viene spesso associato a un raffreddore, nei nostri compagni animali può avere molteplici cause, alcune del tutto innocue e curiose, come la felicità.

Lo starnuto, infatti, è un riflesso naturale che aiuta a liberare le vie respiratorie da agenti irritanti. Per capire se sia il caso di preoccuparsi o meno, è utile conoscere i motivi più comuni per cui un cane starnutisce e osservare attentamente il suo comportamento.

7 motivi per cui il cane starnutisce

L’aumento del flusso sanguigno nelle cavità nasali, dovuto all’emozione durante il gioco, può stimolare il cane a starnutire



Ci sono diverse ragioni per cui un cane può starnutire e non sempre sono legate a una malattia. Capire il motivo per cui un cane starnutisce è importante perché può trattarsi del sintomo di una patologia più grave. Se gli starnuti sono ripetuti e accompagnati da altri segnali, è sempre bene rivolgersi al proprio veterinario.

Ecco i motivi più frequenti che possono portare il cane a starnutire:

Raffreddore : anche i cani possono prendere il raffreddore e lo starnuto è uno dei sintomi. Se oltre a questi ne compaiono altri come naso che cola, letargia o una leggera febbre, è possibile che l'animale abbia contratto virus;

: anche i cani possono prendere il raffreddore e lo starnuto è uno dei sintomi. Se oltre a questi ne compaiono altri come naso che cola, letargia o una leggera febbre, è possibile che l'animale abbia contratto virus; Allergia : proprio come le persone, i cani possono essere allergici a pollini, acari della polvere, muffe o determinati alimenti. In questi casi, gli starnuti possono essere accompagnati da prurito, occhi arrossati e difficoltà respiratorie;

: proprio come le persone, i cani possono essere allergici a pollini, acari della polvere, muffe o determinati alimenti. In questi casi, gli starnuti possono essere accompagnati da prurito, occhi arrossati e difficoltà respiratorie; Parassiti : alcuni parassiti, come gli acari, possono causare starnuti frequenti e intensi. Questi piccoli organismi si insediano nelle cavità nasali e irritano le mucose, inducendo il cane a starnutire ripetutamente;

: alcuni parassiti, come gli acari, possono causare starnuti frequenti e intensi. Questi piccoli organismi si insediano nelle cavità nasali e irritano le mucose, inducendo il cane a starnutire ripetutamente; Neoplasie : le formazioni tumorali nelle cavità nasali sono rare, ma possono provocare starnuti cronici, spesso accompagnati da secrezioni con tracce di sangue. Questo è un segnale che deve spingervi ad andare dal veterinario il più presto possibile;

: le formazioni tumorali nelle cavità nasali sono rare, ma possono provocare starnuti cronici, spesso accompagnati da secrezioni con tracce di sangue. Questo è un segnale che deve spingervi ad andare dal veterinario il più presto possibile; Odori fastidiosi :i cani hanno un olfatto estremamente sensibile e alcuni odori particolarmente forti, come quelli di alcuni prodotti per la pulizia o i profumi intensi, possono irritare le loro narici e provocare starnuti temporanei;

:i cani hanno un olfatto estremamente sensibile e alcuni odori particolarmente forti, come quelli di alcuni prodotti per la pulizia o i profumi intensi, possono irritare le loro narici e provocare starnuti temporanei; Inalazione di polvere o corpi estranei : se il cane ha infilato il muso in un angolo impolverato o ha inalato un piccolo corpo estraneo potrebbe starnutire per espellere la particella irritante. In alcuni casi, se l'oggetto rimane bloccato, possono comparire starnuti persistenti e secrezioni anomale;

: se il cane ha infilato il muso in un angolo impolverato o ha inalato un piccolo corpo estraneo potrebbe starnutire per espellere la particella irritante. In alcuni casi, se l'oggetto rimane bloccato, possono comparire starnuti persistenti e secrezioni anomale; Felicità: uno dei motivi più curiosi per cui un cane può starnutire è l'eccitazione. Quando è particolarmente felice, magari durante un gioco, può capitare che starnutisca. Questo accade perché l'aumento del flusso sanguigno nelle cavità nasali, dovuto all’emozione, stimola involontariamente lo starnuto.

Come fare a capire se il cane starnutisce perché sta male

Soprattutto nei cani brachicefali lo starnuto può essere il segnale di problemi respiratori



Uno starnuto occasionale non è motivo di preoccupazione, ma se diventa frequente o si accompagna ad altri segnali, potrebbe indicare un problema di salute. È quindi importante osservare alcuni aspetti del suo comportamento per capire se sia necessario consultare il veterinario.

Ad esempio, se il cane starnutisce spesso e presenta secrezioni nasali dense, soprattutto se di colore giallo o verdastro, potrebbe trattarsi di un'infezione. Se invece il muco contiene tracce di sangue, la causa potrebbe essere una lesione interna. Anche la durata del sintomo è un fattore da considerare: se gli starnuti persistono per diversi giorni senza miglioramenti, è opportuno approfondire la situazione.

Un altro segnale da monitorare è il respiro. I cani che hanno maggiori difficoltà a respirare sono i brachicefali, in cui la deformazione del muso in molti casi porta a una cronica "fame d'aria", in caso di individui con una conformazione normale del cranio, lo starnuto potrebbe essere dovuto a un’irritazione delle vie respiratorie.

Infine, se il cane manifesta prurito persistente, gonfiore al muso o arrossamento della pelle, è possibile che sia alle prese con un’allergia. In questi casi, potrebbe essere utile monitorare eventuali cambiamenti nella dieta o nell’ambiente circostante per individuare il possibile allergene.