Cosa significa quando il cane si lecca i baffi: perché lo fa e cosa vuole comunicare quando si pulisce il muso con la lingua

Anche i cani "si leccano i baffi", proprio come noi. Pulirsi il muso e le vibrisse con la lingua, soprattutto dopo aver mangiato, è un comportamento assolutamente normale e legato al pasto appena concluso, senza alcun motivo di preoccupazione. Evidentemente ha apprezzato e così facendo magari riesce anche a recuperare qualche residuo della pappa rimasto appiccicato al muso. Tuttavia, se lo fa spesso nel corso della giornata, lontano dai pasti, e soprattutto in particolari contesti o situazioni, potrebbe avere un significato completamente diverso.

In certi casi, il cane che si lecca il muso ci sta comunicando qualcosa di più molto profondo: potrebbe essere stressato, spaventato, ansioso o a disagio. Ma come sempre, quando si parla di comportamento animale, tutto dipende però dalla sua storia, dal contesto e dalla frequenza con cui un gesto viene ripetuto. Proviamo allora a capire più non dettaglio quando è il caso di preoccuparsi e cosa fare.

Perché i cani si leccano i baffi dopo aver mangiato?

Quando un cane si lecca i baffi o il muso subito dopo aver mangiato, non sta cercando di inviarci alcun messaggio particolare: sta semplicemente godendosi il momento della pappa. Un po' come facciamo anche noi quando ci puliamo la bocca o ci godiamo l'ultimo sapore del cibo rimasto sulle labbra. Se dopo aver svuotato la ciotola si avvicina a noi con aria rilassata e soddisfatta, passandosi la lingua su tutto il muso, non è il caso di interrogarsi su eventuali disagi o problemi comportamentali.

Tutto questo è perfettamente normale, purché si tratti di un gesto occasionale e legato a quel preciso momento. Se invece ci accorgiamo che il cane continua a leccarsi a lungo e in maniera insistente, anche quando non sta mangiando, allora potrebbe esserci qualcosa che non va. In questo caso, infatti, è importante osservare bene anche il contesto ambientale e sociale in cui lo fa e valutare se questo gesto è accompagnato anche da altri segnali anomali, come irrequietezza, tentativi di isolarsi o comportamenti insoliti.

Il cane si lecca continuamente il muso: quando preoccuparsi

Se il cane si lecca spesso e insistentemente il muso o le labbra, lontano dai pasti, è il caso di fermarsi un attimo a riflettere. Questo comportamento potrebbe essere innanzitutto legato a fastidi fisici o a problemi di salute, come afte, infiammazioni gengivali, corpi estranei, denti che fanno male, oppure a una sensazione più generale di disagio legata alla bocca. Ma non solo, in certi casi questo comportamento può essere anche un segnale di natura comunicativa legato al suo stato d'animo.

Rientra infatti nella categoria dei cosiddetti segnali calmanti, piccoli o grandi gesti che i cani utilizzano per evitare conflitti o cercare di ridurre la tensione in situazioni percepite come potenzialmente pericolose. Leccarsi il muso è, in questo senso, un modo per comunicare il proprio desiderio di tranquillità. Lo si può osservare, per esempio, durante un incontro teso con un altro cane, quando uno dei due cerca in tutti modi di evitare uno scontro.

Può però accadere anche in casa, quando per esempio qualcuno si avvicina troppo rapidamente, o durante attività e momenti che lui non gradisce particolarmente (come una visita veterinaria o una manipolazione insistente). Anche rumori forti, ambienti che non conosce o l'incontro con persone estrane possono essere tra i fattori scatenanti. Si tratta di una risposta innata che fa parte del ricco linguaggio non verbale dei cani, un piccolo gesto per dire agli altri "sono a disagio".

Cosa fare se il cane si lecca i baffi troppo spesso

La prima cosa da fare, quindi, è osservare: in quali momenti il cane si lecca i baffi o il muso? Accade sempre in presenza di certe persone? In luoghi specifici? In momenti della giornata particolari? Se notiamo una certa ricorrenza, allora dobbiamo provare a capire se ci sono fattori ambientali o relazionali che possono infastidirlo o metterlo a disagio. In questo casi, il consiglio è quello di non forzarlo, ma piuttosto di accompagnarlo nel suo bisogno di sicurezza e tranquillità.

Ridurre le eventuali fonti di stress, evitare manipolazioni o stimoli indesiderati, offrirgli in sostanza uno spazio tranquillo rispettando i suoi tempi. Questo può essere un ottimo punto di partenza. Tuttavia, se la situazione diventa difficile da gestire, ci sembra davvero eccessiva e fuori controllo, allora è necessario chiedere il supporto di un veterinario esperto in comportamento, che saprà sicuramente aiutarci a capire cosa c'è che non va e qual è la strada migliore per aiutare il nostro amico.

Se invece questo gesto non ci sembra legato a fattori ambientavi o emotivi, potrebbe anche esserci un problema di salute. Anche in questo caso, solo il nostro veterinario di fiducia potrà aiutarci a capire se c'è un problema di salute o un collegamento con l'alimentazione. Come sempre, qualsiasi gesto grande o piccolo che il cane fa, può avere molteplici cause e significati. Il segreto è imparare a osservare e a leggere questi segnali, anche e soprattutto in base al contesto.