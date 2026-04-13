Perché i cani spingono gli oggetti con il muso: il significato del “muzzle punch” secondo l’etologia

Il "muzzle punch", cioè il gesto con cui il cane colpisce qualcosa con il muso, è uno dei primi gesti che il cane apprende. Può avvenire durante il gioco, davanti alla ciotola, su un giocattolo oppure su una mano, spesso accompagnato da uno sguardo attento o da piccoli movimenti del corpo.

Cosa significa quando il cane spinge gli oggetti con il muso

Il cane utilizza il muso come uno strumento per raccogliere informazioni sull’ambiente. Questo succede perché attraverso il contatto diretto può verificare consistenza, odore e reazione dell’oggetto del suo interesse. Quando il comportamento è rivolto verso l’umano, spesso assume un significato sociale, come una richiesta di attenzione. In altri casi indica aspettativa, ad esempio davanti alla ciotola del cibo.

Non si tratta quindi di un gesto casuale, ma di un segnale intenzionale che rientra nell'etogramma comunicativo del cane. Anche nei cuccioli è molto frequente, solitamente è uno dei primi che apprendono. il contatto con il muso è uno dei primi modi per interagire con l’ambiente e con i membri del gruppo che la madre mostra loro.

Perché il cane da un colpo di muso ad alcuni oggetti

Il colpo di muso può avere diverse motivazioni a seconda del contesto in cui avviene, ma solitamente è un gesto intenzionale di interesse. Un oggetto nuovo o con un odore interessante viene testato per capire se è sicuro o rilevante. In altri casi entra in gioco l’apprendimento: se in passato spingere qualcosa ha prodotto un risultato positivo, come ottenere cibo o attenzione, il cane tenderà a ripetere quel comportamento.

C’è poi una componente legata alla capacità di risolvere problemi. Alcuni cani usano il muso per spostare oggetti, aprire passaggi o raggiungere qualcosa di desiderato, soprattutto se sono particolarmente attivi e motivati.