Il video dei cinghiali che “giocano” a pallone in un campetto di Roma racconta molto su questi animali

Un video mostra alcuni cinghiali in un campetto di Roma che spingono un pallone da calcio col muso: un comportamento legato a gioco e che racconta molto su questi animali e sul loro muso "multifunzionale", il grugno.

I cinghiali mentre spingono un pallone da calcio in un campetto nella periferia di Roma



In un video condiviso su Facebook dall'ex deputato Adriano Zaccagnini si vede un gruppo di cinghiali muoversi all'interno di un campetto da calcio nella periferia di Roma. Le immagini, diventate rapidamente virali, mostrano alcuni individui che corrono, si fermano, girano su se stessi e, soprattutto, che interagiscono con un pallone da calcio. Un paio di cinghiali lo spingono più volte con il muso, lo inseguono per qualche metro e sembrano quasi "giocarci", un po' come farebbe un cane.

Scene di questo tipo possono sembrare insolite o persino buffe, ma raccontano molto di ciò che sta accadendo nelle aree verdi delle grandi città italiane e soprattutto sul comportamento di una specie intelligente, estremamente adattabile e troppo spesso denigrata come il cinghiale.

I cinghiali a Roma, una presenza ormai stabile

I cinghiali sono ormai una presenza fissa nei parchi e nelle aree verdi di Roma e altre grandi città



Da anni i cinghiali sono ormai una presenza fissa nei parchi, nelle aree verdi e nelle zone di confine tra campagna e città della capitale. La disponibilità di cibo facile, l'assenza di predatori e la grande capacità di adattamento di questi animali hanno permesso di colonizzare ambienti sempre più urbanizzati, non solo a Roma. In questo contesto, non è più così raro che gruppi familiari – composti soprattutto da femmine e giovani – esplorino spazi urbani come strade, parcheggi o, come in questo caso, un campetto da calcio.

Il comportamento nel video non è però legato solo all'ambiente urbano. Per capirlo davvero bisogna però guardare un po' più da vicino uno degli "strumenti" multifunzionali più importanti a disposizione di questi ungulati: il grugno.

Il grugno del cinghiale, molto più di un semplice muso

Il "grugno" del cinghiale viene usato per scavare, toccare, spingere, annusare, socializzare e manipolare oggetti



Il grugno (o anche grifo), ovvero il muso di cinghiali e maiali, è una struttura estremamente sensibile e robusta. A differenza di molti altri mammiferi, nei suidi il muso è rinforzato da un osso pre-nasale e da una cartilagine molto sviluppata, che lo rendono incredibilmente duro e resistente. Questa particolare conformazione permette a cinghiali e maiali di scavare nel terreno, sollevare zolle di terra e cercare radici, tuberi, insetti nascosti nel suolo e nel fango.

Si tratta di un comportamento talmente centrale nell'ecologia e nell'etologia di questi animali che ha anche un nome tutto suo: grufolare, ovvero avanzare e rovistare nel terreno alla ricerca di cibo usando proprio il muso.

Tuttavia, il grugno non serve solo a trovare cibo, ma è un vero e proprio strumento di comunicazione, socializzazione ed esplorazione. I cinghiali e i maiali lo usano infatti per toccare, spingere, annusare e manipolare oggetti, oltre che naturalmente interagire e giocare i propri simili, soprattutto tra giovani.

Gioco, curiosità e socializzazione: un video che racconta molto più di quanto sembri

Un cinghiale scava nel terreno con il muso, comportamento conosciuto anche come "grufolare"



Cinghiali e maiali sono animali altamente sociali, curiosi e cognitivamente complessi. Numerosi studi hanno dimostrato più volte che i maiali domestici sono in grado di risolvere problemi complessi, ricordare le soluzioni e imparare osservando gli altri. Il gioco, soprattutto nei giovani, è una parte fondamentale del loro sviluppo cognitivo e buona parte di queste attività passa attraverso il muso, che è un po' l'equivalente delle nostre mani per un suide.

Numerose ricerche sul comportamento dei suidi hanno evidenziato come il gioco esplorativo – cioè l'interazione con oggetti nuovi – è molto frequente e indica un buon livello di benessere e curiosità. Spingere un pallone con il muso, inseguirlo e modificarne la direzione rientra perfettamente in questo tipo di comportamento esplorativo, che poi torna molto utile quando bisogna grufolare nel terreno alla ricerca di cibo e non solo.

Il muso ricopre un ruolo centrale anche nella socializzazione: il contatto muso-muso o muso-corpo, che prende anche il nome di nosing, viene usato da maiali e cinghiali per instaurare e rinforzare legami sociali e "amicizie". Il video dei cinghiali "che giocano a pallone" non è quindi solo una curiosità da social network, ma una vera e propria finestra "etologica" su una specie che stiamo imparando a conoscere sempre più da vicino: un animale curioso, intelligente e che va visto ben oltre i danni e i problemi che può causare in città e non solo.