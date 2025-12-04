Come riconoscere il “sorriso” del cane: cos’è il “dog grinning” e cosa significa

Il “sorriso” del cane è un segnale di pacificazione: mostra i denti, spesso socchiudendo gli occhi, per comunicare tranquillità, fiducia e disponibilità a un'interazione positiva.

Anche i cani "sorridono", ma non nel senso umano del termine



Quando un cane "sorride" mostrando i denti non sta imitando un'espressione umana, ma sta usando una mimica facciale molto precisa e che appartiene al suo ampio e variegato repertorio comunicativo. Questo comportamento, chiamato anche "dog grinning" o "sorriso canino", è un cosiddetto segnale di pacificazione, ovvero un modo per comunicare che non ha intenzioni aggressive e che vuole ridurre la tensione in una determinata situazione conflittuale.

Nel linguaggio canino, infatti, le espressioni facciali, la postura del corpo e gli occhi sono strumenti comunicativi molto importanti per evitare conflitti, quelli che un tempo venivano anche chiamati erroneamente "segnali di sottomissione" o "submissive grinning". Il sorriso può comparire per esempio quando il cane saluta qualcuno, quando è leggermente a disagio e vuole mostrare che non rappresenta una minaccia, oppure quando cerca di calmare un altro cane (o un essere umano) che percepisce come teso o agitato.

Il grinning è quindi una strategia comunicativa sottile, ma molto importante. Tuttavia, come sempre quando si tratta di comportamento animale, va interpretato inserendolo nel contesto in cui avviene: non tutti i cani lo fanno e non tutti i sorrisi sono uguali.

I cani sorridono? Cos'è il dog grinning

Il "sorriso" serve a comunicare apertura, fiducia e disponibilità a un’interazione positiva



Il grinning è un'espressione facciale in cui il cane solleva leggermente le labbra, mostrando gli incisivi anteriori e talvolta parte delle gengive. A differenza del ringhio o del mostrare i denti in modo aggressivo, il corpo non è però teso e resta rilassato. Le orecchie sono morbide, lo sguardo tranquillo spesso con occhi socchiusi e la coda che può muoversi lentamente. È un comportamento innato, che può presentarsi in qualunque cane, anche se alcuni lo utilizzano più spesso di altri.

Si tratta di una forma di comunicazione che può essere inserita nei "segnali calmanti" descritti dall’educatrice cinofila Turid Rugaas, anche se appunto non lo fanno tutti gli individui. Il cane "sorridendo" vuole in un certo senso dire "Vengo in pace, non c'è nulla di cui preoccuparsi, sono tranquillo, puoi fidarti". È una risposta molto comune nelle interazioni sociali positive, come quando rientriamo a casa dopo molte ore, oppure quando il cane incontro un proprio simile o viene accolto da una persona con cui ha un legame forte.

Questo "sorriso" – che non va confuso con la bocca aperta e rilassata, tipica dei momenti di gioco – di solito è accompagnato da un avvicinamento lento, con un leggero scuotimento del corpo e talvolta con piccole e sottile vocalizzazioni di eccitazione. Nel complesso, si tratta quindi di un'espressione facciale che viene usata per comunicare apertura, fiducia e disponibilità a un'interazione positiva.

Cosa significa quando il cane scopre i denti

Nel ringhio, invece, la postura e gli altri segnali sono molto più rigidi e "aggressivi"



Mostrare i denti, quindi, non ha un unico significato all’interno del repertorio comunicativo del cane. Dipende dal contesto, dalla postura e soprattutto da tutti gli altri segnali che lo accompagnano. Nel grinning, avviene in maniera sottile, controllata e non minacciosa. Gli occhi possono essere leggermente socchiusi, quasi "a mezzaluna", un'espressione tipica del rilassamento. Il corpo è come detto morbido, la postura non è rigida, il pelo non irto e la coda non è alta. Insieme, questi segnali indicano che il cane sta cercando di comunicare tranquillità.

Diverso è il caso in cui il cane tira indietro le labbra mostrando in modo marcato i canini, mantiene lo sguardo fisso, le orecchie rigide e il corpo teso. In questa situazione, scoprire i denti è un segnale di minaccia o paura. Non significa necessariamente che voglia passare all'azione o "attaccare", può farlo anche quando è "solo" molto spaventato e per difesa, accompagnando il comportamento con ringhi ben udibili, posture basse e talvolta tremori.

Per riuscire quindi a interpretare meglio le sue intenzioni, oltre a valutare il contesto, aiuta guardare la posizione delle orecchie (rilassate nel grinning, rigide nella minaccia), il movimento della coda (morbido e basso nel "sorriso", alto o fermo in un contesto di tensione), la muscolatura facciale (rilassata nel grinning, contratta nell'aggressività) e i suoi occhi (socchiusi o morbidi nel sorriso, spalancati e fissi in uno stato di paura).

Cosa fare quando il cane scopre i denti

Quando un cane si avvicina mentre fa "grinning", non forziamo il contatto e lasciamo che sia lui a scegliere se e come venire verso di noi



Imparare a leggere questi segnali ci aiuta a comprendere meglio ciò che il cane sta comunicando e qual è il suo stato emotivo, permettendoci così di reagire e rispondere nel modo più appropriato. Se si tratta di grinning – quindi un'espressione rilassata e non minacciosa – possiamo rispondere con calma, parlando con voce dolce e avvicinandoci in modo non troppo invadente. Non forziamo mai il contatto fisico, ma lasciamo che sia il cane a scegliere se e come venire verso di noi.

Se invece scopre i denti per paura o per avvertimento, facciamogli capire di aver recepito il messaggio non avvicinandoci e non toccandolo. Manteniamo una postura laterale, evitiamo movimenti bruschi o espressioni aggressive e lasciamogli spazio, mettendo una certa distanza tra noi e lui. Cerchiamo naturalmente di capire cosa lo ha spaventato o messo troppo sotto pressione ed evitiamo rimproveri, voce altra e punizioni, che non farebbero altro che aumentare la tensione e peggiorare la situazione.

Mostrare i denti in modo minaccioso è spesso l'ultimo avvertimento prima di un'aggressione vera e propria. Se il cane lo fa è però perché sta comunicando un disagio o uno stato di forte paura, il suo messaggio va quindi ascoltato, non soppresso. Capire la causa – che può essere paura, dolore, invadenza o un contesto troppo stressante per lui – è l'unico modo per intervenire nel modo corretto evitando incidenti e spiacevoli conseguenze, magari con l'aiuto di un istruttore cinofilo esperto.