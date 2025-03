Le allergie primaverili più comuni del cane: sintomi e rimedi

In primavera i cani possono soffrire di allergie a polline, erbe e vari tipi di piante come le graminacee. I sintomi includono prurito, starnuti e occhi gonfi, ma pulizia, cure mirate e consigli veterinari aiutano a ridurre il fastidio.

Anche i cani possono soffrire di allergie primaverili a causa del polline, della vegetazione e di altri allergeni presenti nell’aria. In alcuni casi si possono scatenare reazioni fastidiose come prurito, irritazioni e malessere generale.

Come avviene per i gatti, le allergie primaverili nei cani sono abbastanza comuni e possono essere provocate da allergeni ambientali a cui il loro sistema immunitario è particolarmente sensibile. I sintomi possono variare sensibilmente da cane a cane, ma fortunatamente esistono diversi modi per aiutare i nostri amici a quattro zampe a superare questi mesi.

Le allergie primaverili più comuni nei cani: quali sono

Con l’arrivo della primavera, diverse sostanze possono scatenare reazioni allergiche nei cani. Come ha spiegato la veterinaria Eva Fonti su Kodami, alla base esiste "un'individualità soggettiva e una predisposizione familiare, ma un gran ruolo lo svolgono anche l’ambiente in cui il cane vive ed eventuali patologie pregresse o concomitanti, che possono favorirne lo sviluppo. Esistono inoltre alcune razze particolarmente predisposte a intolleranze ed allergie, come il West Highland White Terrier, il Bull Terrier, il Bouledogue française, lo Sharpei, il Bulldog inglese e in generale tutti i soggetti a mantello chiaro, che sono più delicati dal punto di vista dermatologico".

Tra le principali allergie stagionali troviamo:

Allergia al polline : il polline di alberi, fiori e piante è uno dei principali responsabili delle allergie primaverili. Può depositarsi sul pelo del cane, essere inalato o entrare in contatto con la pelle, scatenando sintomi fastidiosi;

: il polline di alberi, fiori e piante è uno dei principali responsabili delle allergie primaverili. Può depositarsi sul pelo del cane, essere inalato o entrare in contatto con la pelle, scatenando sintomi fastidiosi; Allergia alle gramicacee : alcuni cani sviluppano una sensibilità a particolari tipi di vegetazione. Dopo una passeggiata in un prato, potrebbero iniziare a grattarsi con insistenza o manifestare arrossamenti cutanei;

: alcuni cani sviluppano una sensibilità a particolari tipi di vegetazione. Dopo una passeggiata in un prato, potrebbero iniziare a grattarsi con insistenza o manifestare arrossamenti cutanei; Allergia alle erbacce : le erbacce, come la parietaria e l’ambrosia, rilasciano pollini che possono causare reazioni allergiche nei cani più sensibili, specialmente nelle zone con molta vegetazione spontanea;

: le erbacce, come la parietaria e l’ambrosia, rilasciano pollini che possono causare reazioni allergiche nei cani più sensibili, specialmente nelle zone con molta vegetazione spontanea; Allergia agli acari della polvere e muffe: sebbene non siano specifiche della primavera, le allergie agli acari e alle muffe possono peggiorare in questa stagione a causa dell’aumento dell’umidità e della proliferazione di microrganismi negli ambienti domestici e all’aperto.

I sintomi delle allergie primaverili nei cani

Le allergie primaverili possono manifestarsi con sintomi diversi, che spesso coinvolgono la pelle, gli occhi e l’apparato respiratorio. Attenzione anche ai cambi comportamentali, ad esempio alcuni cani possono manifestare il prurito anche leccando o mordicchiando in continuazione la zona, strusciando la schiena, il muso o il sedere e scuotendo le orecchie.

Tra i sintomi più comuni ci sono:

Prurito : il cane tende a grattarsi con insistenza, specialmente su zampe, muso, orecchie e addome. Il continuo sfregamento può portare a irritazioni e perdita di pelo;

: il cane tende a grattarsi con insistenza, specialmente su zampe, muso, orecchie e addome. Il continuo sfregamento può portare a irritazioni e perdita di pelo; Starnuti : l'inalazione di pollini o altre sostanze irritanti può provocare starnuti frequenti, simili a quelli che colpiscono gli esseri umani in caso di allergia stagionale;

: l'inalazione di pollini o altre sostanze irritanti può provocare starnuti frequenti, simili a quelli che colpiscono gli esseri umani in caso di allergia stagionale; Eruzioni cutanee: possono comparire arrossamenti e piccoli sfoghi sulla pelle, in particolare nelle zone meno protette dal pelo;

cutanee: possono comparire arrossamenti e piccoli sfoghi sulla pelle, in particolare nelle zone meno protette dal pelo; Occhi gonfi : alcuni cani sviluppano gonfiore intorno agli occhi, che possono apparire più chiusi del solito o infiammati;

: alcuni cani sviluppano gonfiore intorno agli occhi, che possono apparire più chiusi del solito o infiammati; Occhi rossi : l'irritazione dovuta al contatto con allergeni può rendere gli occhi arrossati e lucidi;

: l'irritazione dovuta al contatto con allergeni può rendere gli occhi arrossati e lucidi; Lacrimazione : la produzione eccessiva di lacrime è un altro segnale di allergia, spesso accompagnata da secrezioni trasparenti o leggermente appiccicose;

: la produzione eccessiva di lacrime è un altro segnale di allergia, spesso accompagnata da secrezioni trasparenti o leggermente appiccicose; Leccarsi in continuazione: per cercare sollievo dal prurito, molti cani iniziano a leccarsi in modo compulsivo, soprattutto le zampe. Questo comportamento può peggiorare l’irritazione della pelle e portare alla comparsa di infezioni.

I rimedi per alleviare il fastidio dei cani: cosa fare

Per aiutare un cane che soffre di allergie primaverili, il primo passo è ridurre il contatto con gli allergeni. Dopo ogni passeggiata è utile pulire il pelo con un panno umido e lavare le zampe con acqua tiepida per rimuovere eventuali residui di polline o erba.

Anche l’ambiente domestico gioca un ruolo fondamentale: mantieni la casa pulita, aspirando spesso i pavimenti e i tappeti per eliminare polline e polvere. Se il cane trascorre molto tempo all’aperto, potrebbe essere utile limitare le uscite nei momenti della giornata in cui la concentrazione di polline è più alta, come la mattina presto o il tardo pomeriggio.

In alcuni casi, il veterinario potrebbe suggerire trattamenti specifici per alleviare i sintomi. Antistaminici, integratori naturali e, nei casi più gravi, farmaci a base di cortisone possono aiutare a controllare la reazione allergica. Anche una dieta equilibrata e ricca di acidi grassi omega-3 può contribuire a mantenere la pelle del cane in salute, riducendo l’infiammazione.

Monitorare il cane e prestare attenzione ai primi segnali di allergia è essenziale per garantirgli una primavera serena. Con le giuste precauzioni, è possibile ridurre il fastidio e permettere al nostro amico a quattro zampe di godersi la bella stagione senza problemi.