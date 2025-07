Cosa significa quando il cane trema: perché lo fa e quando preoccuparsi

Il tremore nel cane può dipendere da tanti fattori, come freddo, problemi di salute, ma anche emozioni come paura e ansia o veri disagi profondi. Ecco perché è importante non sottovalutare questo sintomo, ma tentare di comprenderne il contesto, la frequenza, le cause e l'intensità.

Il tremore nel cane è una reazione fisica che può avere numerose cause, anche molto diverse tra loro. Alcune sono del tutto innocue e temporanee, altre più complesse e potenzialmente gravi. A volte può essere una semplice reazione a uno spavento o al freddo, oppure una conseguenza dell'età avanzata: capita spesso, infatti, che i cani molto anziani, con il corpo indebolito e magari affetti da artrosi o disturbi neurologici, manifestino tremori più o meno frequenti.

Ma quando queste cause "esterne" vengono escluse, i tremori possono diventare un segnale importante, un campanello d'allarme da non sottovalutare.

Dietro a un cane che trema, infatti, possono nascondersi anche paure profonde, disagi emotivi e relazionali, problemi comportamentali, ma anche vere e proprie patologie neurologiche e sistemiche. Ecco perché è importante non sottovalutare questo sintomo, ma tentare di comprenderne il contesto, la frequenza, le cause e l'intensità. Vediamo allora quali possono essere le principali cause emotive e patologiche e cosa fare per aiutare il nostro cane nel modo più giusto.

Tremori nel cane: cause emotive e psicologiche

Spesso, i tremori sono una risposta a una forte emozione. I cani, proprio come noi, tremano per paura (pensiamo ai fuochi d'artificio), per l'ansia o per lo stress eccessivo. In molti casi si tratta di una manifestazione temporaneo, che si risolve una volta superato lo stimolo eccessivo che l'ha provocata. Tuttavia, ci sono anche situazioni in cui il tremore è la spia di un disagio molto più profondo e duraturo. Cani particolarmente sensibili, per esempio, possono tremare se si trovano in ambienti troppo rumorosi, affollati o sconosciuti.

Altri tremano invece quando si separano dal proprio umano o vengono lasciati soli per troppe ore o se on si fidano del gruppo familiare in cui sono inseriti. Anche dopo un "litigio" tra cani o una sgridata eccessiva, può capitare che il cane si rifugi in un angolo e cominci a tremare, incapace di gestire la tensione emotiva accumulata. Ci sono poi anche cani che tremano per la troppa eccitazione, per esempio prima di uscire o quando sanno che stanno per fare un'attività che a loro piace molto, come giochi, corse in natura o esplorazioni olfattive.

In ogni caso, è come sempre importante osservare anche gli altri segnali e il linguaggio del corpo del cane. Orecchie basse, coda tra le gambe, postura raccolta, sguardo evitante o muscoli contratti possono suggerire che quel tremore non è solo una reazione fisica momentanea, ma forse un disagio emotivo e psicologico più profondo. In questi casi, le ragioni e vanno contestualizzate con l'individuo, la sua storia, le sue esperienze e col rapporto che ha con l'ambiente in cui vive e con gli altri membri della famiglia, umani e non.

Perché il cane trema: le patologie associate al tremore

In alcuni casi, i tremori possono anche essere sintomo di condizioni patologiche o problemi di salute che richiedono necessariamente la valutazione e l'intervento di un medico veterinario. Una delle prime cause da prendere in considerazione è la febbre. Quando la temperatura corporea del cane supera i 39°C, si parla infatti di ipertermia. I tremori, in questo caso, sono il tentativo del corpo di regolare la temperatura e lo stesso può accadere in caso di ipotermia, ovvero quando la temperatura scende sotto i 38°C o fa molto freddo.

Ci sono poi condizioni più serie, come patologie neurologiche e neuromuscolari, che possono alterare il tono muscolare o la coordinazione motoria. Il tremore, in questi casi, può essere causato per esempio da un dolore persistente oppure dall'assenza di controllo su alcuni specifici muscoli. Tra queste patologie rientrano le malattie degenerative del sistema nervoso centrale o periferico, tra cui mielopatie, sindrome vestibolare o disturbi neuro-muscolari, come la miastenia.

Il tremore può anche essere il sintomo iniziale di una crisi epilettica, che nei casi più gravi evolve in perdita di coscienza o convulsioni. Se il cane sbava, ha difficoltà a stare in piedi, presenta rigidità muscolare o spasmi, è fondamentale rivolgersi immediatamente a un veterinario. Infine, non vanno esclusi eventuali avvelenamenti o intossicazioni, che si accompagnano a sintomi come vomito, diarrea, schiuma alla bocca o convulsioni. Così come il cimurro, un'infezione che si manifesta con secrezioni da occhi e naso, tosse e appunto febbre con tremori.

Cosa fare se il cane trema: come calmarlo e a chi rivolgersi

Se il nostro cane inizia a tremare senza un apparente motivo, la prima cosa da fare è mantenere la calma. Se si tratta di un episodio isolato e se il cane resta vigile, attivo e mangia regolarmente, è possibile che non ci sia nulla di grave. In questi casi, può essere utile permettere al cane di rifugiarsi dove si sente più tranquillo e sicuro. Accarezzarlo dolcemente, abbassare i toni della voce e, se il cane lo accetta, stargli accanto, può aiutare a ridurre l'ansia: l'importante è restare calmi e non dare l'impressione che qualcosa non vada o spaventi anche noi.

Se però i tremori si ripetono con frequenza, durano a lungo, o sono accompagnati da altri sintomi come febbre, diarrea, vomito, alterazioni del comportamento, difficoltà motorie o convulsioni è essenziale contattare subito un medico veterinario. Solo una visita approfondita può escludere o diagnosticare patologie sottostanti e prescrivere le cure più appropriate. Nel caso in cui il nostro veterinario escluda cause fisiche, ma il cane continui a manifestare tremori e altri sintomi di disagio, allora meglio rivolgersi a un veterinario esperto in comportamento.

Insieme, si indagheranno le possibili cause emotive o relazionali profonde, individuando il percorso più adatto al singolo caso per aiutarlo a ritrovare la serenità attraverso un lavoro mirato sul comportamento e sull'ambiente di vita, fisico e familiare. Il tremore nel cane è un sintomo che non va mai ignorato, ma osservato con attenzione e contestualizzato. Non sempre è indice di malattie o problemi seri, ma in alcuni casi è uno dei modi che lui ha per comunicarci un disagio fisico o emotivo molto profondo.