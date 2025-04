Cosa significa quando il cane starnutisce mentre gioca: cosa vuole comunicarti

Spesso i cani cominciano a starnutire quando sono molto euforici o felici, ma perché lo fanno?



È successo a chiunque viva con un cane. Siamo all'aperto, magari mentre corriamo in giardino o lanciamo una pallina al parco, quando all'improvviso lui comincia a starnutire. Una, due, anche tre volte una dietro l'altra. Poi il cane ci guarda, scodinzola e riparte con la solita irrefrenabile energia. Per i cani, lo starnuto non è soltanto un riflesso legato a qualcosa che irrita il naso e le vie respiratorie: a volte è una vera e propria espressione di felicità.

Questo tipo di starnuto viene talvolta chiamato anche "starnuto di gioco", proprio perché si tratta di un comportamento del tutto normale, che non deve assolutamente preoccuparci. È solo uno dei tanti modi attraverso cui il cane esprime uno stato di eccitazione positiva, un entusiasmo incontrollabile che trova sfogo anche attraverso lo starnuto. Ma perché lo fai? E cosa vuole davvero comunicarci quando starnutisce durante il gioco?

Perché il cane starnutisce quando è felice?

Lo "starnuto di gioco" è una risposta all’aumento di flusso sanguigno



Quando un cane si eccita molto, per esempio durante il gioco, al momento del nostro ritorno a casa, o durante una corsa sfrenata in un prato, il suo corpo entra in uno stato di attivazione emotiva molto intenso, che in etologia canina viene chiamato arousal. Durante questo stato, il sistema nervoso del cane risponde aumentando il flusso sanguigno in alcune aree del corpo, compreso il naso. L'aumento della vascolarizzazione nella cavità nasale può generare una leggera ipertermia, ovvero un surriscaldamento localizzato che rende le terminazioni nervose del naso ancora più sensibili. Questa sollecitazione può innescare un riflesso involontario: lo starnuto.

In pratica, quando il tuo cane è felicissimo, il suo corpo "esplode" di emozioni, anche a livello fisico. Lo starnuto è quindi solo uno dei tanti modi in cui il suo organismo scarica quella tensione positiva. Un'altra possibilità, soprattutto se ci troviamo all'aperto, è naturalmente anche quella che lui, preso dall'euforia, inali involontariamente polvere, polline o piccoli detriti, che inevitabilmente irritano le sue mucose e stimolano lo starnuto, proprio come accade anche a noi. Anche in questi scasi, fortunatamente, non c'è motivo di allarmarsi: si tratta di una reazione fisiologica temporanea.

Cosa significa quando il cane starnutisce mentre gioca?

Un cane che starnutisce mentre gioca, ci sta dicendo: "sono felice, mi sto divertendo, continuiamo!"



Quando un cane starnutisce quindi durante il gioco o nei momenti di euforia, sta esprimendo il suo stato d’animo: "sono felice, mi sto divertendo, continuiamo!". È un comportamento che rientra a pieno titolo nel linguaggio corporeo canino, un segnale sociale che viene "inviato" per indicare che tutto quello che sta accadendo è qualcosa positivo, divertente e privo di qualsiasi fraintendimento o minaccia. In etologia canina, lo starnuto di gioco viene anche considerato una forma di segnale calmante, una modalità di comunicazione attraverso cui il cane "sdrammatizza" in un contesto molto energico e fisico, come può essere rincorrersi a vicenda. In pratica, è come se stesse dicendo: "Non sto attaccando, sto solo giocando!".

Questo comportamento può essere rivolto, naturalmente, anche ad altri cani, per esempio quando si rincorrono o simulano piccole zuffe. Il fatto che venga rivolto anche verso di noi, sottolinea ancora una volta quanto profondo può essere il legame che si crea tra pet mate e cane, e quanto siano complesse – e affascinanti – le sue modalità di comunicazione. Naturalmente, se lo starnuto è occasionale, avviene solo durante il gioco o in momenti di entusiasmo, e non è accompagnato da altri sintomi, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Se invece diventa troppo frequente, compare in momenti di calma o è accompagnato da altri sintomi o segnali di malessere, allora è meglio consultare il proprio medico veterinario di fiducia.