Cosa significa quando il cane ci porta un regalo e cosa vuole (davvero) comunicare

Quando il cane ci porta un oggetto, come un giocattolo o magari un rametto che ha trovato durante la passeggiata, siamo portati a interpretare questo gesto come un regalo per noi. In realtà, il cane non sta cercando di farci alcun un dono. Questo comportamento ha ragione profondamente diverse che non hanno a che fare con i codici di comportamento dell'essere umano ma con l'etologia del cane.

Cosa vuole comunicare il cane quando ci porta un regalo

I cani sono noti per portarci oggetti di ogni tipo: giocattoli preferiti, rametti raccolti al parco, scarpe, calzini o altri che trovano in casa. Le motivazioni alla base di questo comportamento possono essere infinite perché ogni individuo è diverso, tuttavia esistono alcuni schemi di comportamento ricorrenti:

Gioco: una delle ragioni più comuni è la voglia di giocare. Portandoci un oggetto, il cane cerca di attirare la nostra attenzione per iniziare un’attività condivisa, come il riporto o il tira e molla. Questo comportamento è particolarmente evidente nei cani giovani; Stress o ansia: alcuni cani portano oggetti quando sono stressati o nervosi. Ad esempio, se c’è un cambiamento nell’ambiente domestico o se percepiscono tensione, possono ricorrere a questo espediente per calmarsi; Riporto: in alcuni individui, come i Retriever, l’istinto di riportare oggetti è stato selezionato appositamente dall'uomo allo scopo di recuperare prede; Possesso: portare un oggetto "in parata" può anche essere un modo per il cane di indicare che gli appartiene, come a dire: «Guarda cosa ho trovato, è mio!».

Cosa vuol dire quando il cane porta un gioco al nostro rientro in casa

Un comportamento molto comune è quello del cane che, al nostro rientro, ci accoglie portandoci un gioco o un altro oggetto. Questo gesto è spesso accompagnato da movimenti vivaci della coda e un atteggiamento festoso. Ma cosa vuol dire davvero? In questo caso, il cane sta probabilmente esprimendo la sua gioia nel rivederci e un invito al gioco. Questo comportamento può essere più marcato nei cani che associano il rientro del loro umano a momenti di interazione.

In alcuni casi, però, il cane potrebbe anche cercare di canalizzare l’emozione intensa del nostro rientro su un oggetto. Quando un cane si eccita troppo, può prendere in bocca un gioco o un altro oggetto per scaricare l’energia accumulata.

Cosa fare quando il cane ci porta un regalo

Quando il cane ci porta un oggetto, è importante reagire in modo appropriato, considerando il contesto e il significato del gesto. Ecco alcuni consigli pratici: