Perché i gatti amano sedersi nelle scatole e rifugiarsi negli spazi stretti

I gatti amano le scatole e gli spazi stretti perché danno sicurezza e controllo del territorio. Sono rifugi antistress che rispondono ai loro bisogni innati.

I gatti amano le scatole per motivi legati alla loro natura



Le scatole sono tra i giochi più divertenti e apprezzati dai gatti: amano sedersi al loro interno e anche rifugiarsi per fare agguati. Lo stesso vale per altri spazi stretti analoghi come cassetti e borse. Se il felino li trova troverà anche il modo di infilarcisi.

Questo comportamento è notissimo anche a chi non ha mici grazie ai video virali che raccolgono milioni di visualizzazioni sui social. I gatti sono così attratti dagli spazi stretti perché offrono protezione e un senso di controllo sul territorio, ma non solo. Vediamo tutti i motivi per cui i gatti amano le scatole e gli spazi stretti in generale.

I 4 motivi per cui il gatto ama le scatole

I gatti amano le scatole per diversi motivi legati alla texture, all'odore e alla forma. Le scatole pur essendo un prodotto umano hanno delle caratteristiche che stimolano la natura ancestrale del gatto e le sue radici selvatiche.

Protezione dagli stimoli esterni

Il primo e più banale motivo è che le scatole forniscono una barriera fisica che limita il campo visivo e riduce l’esposizione agli stimoli potenzialmente stressanti. Per un animale preda-predatore di piccola taglia come il gatto, sentirsi meno “in vista” è fondamentale per stare tranquillo.

All’interno della scatola il gatto può proteggersi dalle minacce percepite anche in ambiente domestiche.

Controllo del territorio

Stare dentro una scatola consente al gatto di monitorare ciò che accade attorno pur conservando una posizione protetta. È un comportamento tipico di una specie che in natura alterna momenti di predazione a momenti di riposo. Le aperture piccole e squadrate delle scatole sono un ottimo da punto di osservazione: il gatto può reagire rapidamente se necessario ma allo stesso tempo sente di occupare uno spazio che gli appartiene.

Pressione contenitiva

Gli spazi stretti esercitano una leggera pressione sul corpo in un modo che i gatti trovano spesso rassicurante. La presenza quindi di pareti particolarmente vicine al suo corpo lo aiutano a calmarlo e tranquillizzarlo. Per questo le scatole sono usate nei rifugi e nei centri veterinari per aiutare i gatti a trovare un luogo sicuro e familiare durante i periodi di adattamento.

Questo bisogno è tanto radicato da spingerli a entrare in contenitori apparentemente impossibili per la loro stazza, tanto che uno studio sulla natura "liquida" del gatto ha vinto il premio IgNobel nel 2017. Il liquido è definito tradizionalmente come una sostanza che adatta la sua forma per adattarsi a un contenitore, e secondo l'autore dello studio lo stesso farebbero anche i gatti.

Stimolazione mentale

Il cartone inoltre ha una consistenza perfetta adatto a essere graffiato e annusato stimolando così l'innata curiosità del gatto e soddisfacendo parte del suo bisogno di esplorazione. Ogni scatola porta con sé odori esterni, nuove forme, rumori prodotti dal cartone. Tutti questi stimoli contribuiscono a trasformare un oggetto semplice in un vero ambiente interattivo, per questo è tra i 6 giochi da fare in casa per tenere il micio attivo.

I 4 posti stretti (e più strani) dove puoi trovare il gatto

I gatti non si limitano alle scatole: possono trovare soddisfazione ai loro bisogni anche in altri posti insoliti, come il cesto della biancheria, grazie alla presenza di vestiti dalla consistenza morbida e l'odore familiare del loro umano. Per gli stessi motivi c'è anche chi preferisce i borsoni da palestra o quelli da viaggio, sempre per gli odori e i tessuti differenti.

Altri invece preferiscono i cassetti lasciati leggermente aperti che diventano delle vere e proprie tane improvvisate. Infine, c'è chi sceglie il lavandino, la cui forma concava offre una sensazione di contenitiva.

Scatole e trasportino non sono la stessa cosa: perché il gatto lo rifiuta

I gatti amano gli spazi ristretti, ma non il trasportino. Il gatto spesso e volentieri lo associa ad esperienze negative come i viaggi in auto o le visite dal veterinario. A differenza della scatola, inoltre, non è un luogo che il micio sceglie spontaneamente e di conseguenza non può sentirsi al sicuro al suo interno. Quando si trova nel trasportino percepisce perdita di controllo della situazione e impotenza, perché non riesce a fuggire.

Inoltre, il trasportino si muove, produce rumori, cambia ambiente e odori. Anche se simile per forma, non offre la stessa stabilità emotiva della scatola.

Come giocare con le scatole insieme al gatto

Per giocare con le scatole insieme al gatto basta praticare piccoli fori, creare percorsi sovrapponendo più contenitori o posizionare all’interno un giocattolo o un tessuto con l’odore dell’umano di riferimento per trasformarle in mini-labirinti.

Il cartone è un gioco prezioso perché offre superficie per graffiare, saltare, nascondersi e riapparire durante giochi di caccia simulata.