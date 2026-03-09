Anche ai gatti “piace” guardare la tv: perché e cosa vedono dallo schermo

Ad attrarre il gatto sono i movimenti e gli stimoli visivi dello schermo: questo però non significa che gli piaccia guardare la tv e sono soprattutto gli individui molto giovani o inesperti del mondo a sentirsi più attratti, sebbene dipenda sempre da soggetto a soggetto.

Può capitare di vedere il nostro gatto intento a seguire con attenzione una partita di calcio, oppure a osservare con diffidenza un altro felino sullo schermo. Questo non vuol dire che al gatto piaccia guardare la tv, ma semplicemente che è attratto dal movimento e dalle immagini che vede scorrere. La stessa cosa, sebbene con caratteristiche diverse, accade anche per i cani.

Per il gatto la tv non sarà mai un passatempo come lo è per noi, tuttavia può suscitare un certo interesse negli individui molto giovani o inesperti del mondo. Questi animali sono effettivamente attratti da quello che vedono, lo ha dimostrato anche uno studio del 2008 pubblicato sulla rivista Applied Animal Behaviour Science che ha dimostrato come i gatti esposti ai programmi raffiguranti forme di movimento animate e inanimate hanno trascorso una quantità di tempo significativamente maggiore a guardare i monitor rispetto a quelli esposti alle immagini in movimento di esseri umani o allo schermo vuoto.

Perché i gatti guardano la tv

I gatti guardano la tv perché riconoscono che si sta svolgendo un'azione. I più suscettibili sono i gatti molto giovani e gli adulti che non hanno confidenza con questo strumento. Il motivo dell'interesse è quindi il medesimo per queste due categorie: non si rendono conto che quello che vedono non è reale.

Per questo alcuni gatti restano particolarmente incuriositi da immagini di altri gatti, grossi felini, uccelli. Alcuni gatti vedendo un conspecifico in tv possono addirittura andare dietro al televisore per vedere se si nasconde lì. Sono azioni che caratterizzano gli individui molto giovani e che difficilmente si osservano in adulti che hanno imparato a conoscere il "trucco" del televisore.

Una volta che il gatto capisce che ciò che accade all'interno di quella scatola resta lì e non interferisce con il mondo all'esterno perderà rapidamente interesse.

Le reazioni dei gatti alla tv

I documentari naturalisti e lo sport possono rientrare a pieno titolo nella lista dei programmi preferiti dei gatti. Sono queste infatti le trasmissioni che attirano di più i nostri felini.

Per quanto riguarda lo sport, il gatto può provare a prendere la palla che si passano i calciatori in campo, o i giocatori stessi mentre corrono. Il gatto infatti, da buon predatore, è attratto dal movimento. Lo interessano però anche gli altri animali: i gatti come lui, i grandi felini e le sue prede come uccelli e roditori. Proprio questo interesse naturalistico è conferma che il gatto non vede solo il movimento ma le immagini e le forme.

La vista del gatto è in grado di sfruttare anche irrisorie quantità di luce per schiarire l'orizzonte e percepire minimi movimenti, attivando la risposta predatoria. I gatti però percepiscono anche i colori, sappiamo che hanno una visione dicromatica, significa che la loro retina è ricettiva alle frequenze del blu e del giallo, mentre noi esseri umani grazie alla nostra visione tricromatica percepiamo anche il rosso.

Il gatto inoltre ha un campo visivo più esteso del nostro: lui arriva a circa 200 gradi, noi a 180. Attenzione, però, non significa che abbia una visione migliore della nostra in ogni condizione: nel gatto l'acuità visiva si limita a tutto ciò che si pone tra i 10 e i 75 cm dalla punta del suo naso, tutto il resto è pressoché sfuocato e potremmo dire che il gatto è miope.

Insomma, abbastanza per guardare una partita di calcio in tv molto vicino al televisore.

Possibili rischi per il gatto

Non ci sono rischi connessi al guardare la televisione per il gatto. La controindicazione maggiore è che individui molto esuberanti possano buttare a terra lo schermo piatto mentre attaccano il gatto protagonista di una serie tv.

Che guardare la tv provochi stress nel gatto non è corretto. L'appagamento mentale nel gatto non arriva dal mero stimolo visivo ma dall'esperienza sensoriale. Lo schermo può avere un'attrattiva momentanea sugli individui più inesperti e curiosi, ma nel momento in cui si rendono conto che non c'è alcun risvolto nell'esperienza reale semplicemente perdono interesse. Guardare la tv non dà quindi né frustrazioni né benefici. Un po' come quando vedono la loro immagine riflessa nello specchio: all'inizio la scambiano per un rivale, ma poi capiscono che il gatto che vedono in quel punto non ha connessioni con la realtà, e lo ignoreranno.

Diverso è invece il discorso del puntatore laser. Questo strumento può diventare anche frustrante e persino pericoloso per il micio perché è molto imprevedibile: è uno stimolo visivo che si avvicina all'esperienza reale. Il gatto può quindi restare davvero frustrato nel non riuscire a "catturare" la lucina rossa a cui ha dato la caccia.

Le immagini della tv invece vengono confinate in uno spazio molto limitato come quello dello schermo e dopo un po' non vengono percepite più come una vera azione.