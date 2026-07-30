New York lancia il Pet Food Pantry Program: castrazione, cibo gratuito e altri servizi per le famiglie indigenti

Anche sul tema della proprietà responsabile e della tutela degli animali arriva la svolta democratica del neo sindaco di New York Zohran Mamdani. Il Primo cittadino della Grande Mela ha infatti firmato il bilancio comunale per il 2027 che contiene anche programmi di inclusione rivolti a chi vive con un animale domestico e si trova in difficoltà economiche.

In particolare il "Pet Food Pantry Program" ("Programma dispensa per alimenti per animali domestici") prevede l'ampliamento dell'accesso a servizi di sterilizzazione e castrazione gratuiti o a basso costo, e, per la prima volta, la creazione di magazzini alimentari per animali domestici al fine di fornire cibo gratuito. E per garantire il benessere di animali e persone di riferimento, il Comune ha ampliato il fondo per il programma di sterilizzazione e castrazione già esistente cui erano destinati 750.000 dollari nel 2027 e adesso se ne aggiungono altri 250.000 dollari più un ulteriore stanziamento di 750.000 che sarà destinato al lancio del primo programma pilota cittadino di distribuzione di cibo. In buona sostanza New York mette a disposizione delle famiglie indigenti che hanno in carico un animale domestico un finanziamento totale di 1 milione e mezzo di dollari.

"Questo bilancio riconosce che mantenere unite le famiglie e gli animali domestici, impedire che gli animali finiscano per strada o nei rifugi e sostenere i soccorritori che si prendono cura degli animali più vulnerabili della nostra città sono tutti elementi che rientrano nell'agenda di New York per la sostenibilità economica", è il testo del comunicato ufficiale del gruppo consiliare che ha specificato appunto quanto sia importante l'impegno delle istituzioni per prevenire il fenomeno dell'abbandono anche, una piaga che attanaglia New York e molte altre città americane come ancora accade pure qui in Europa.

La logica di sostenere economicamente le persone per gli interventi di sterilizzazione e castrazione è strettamente legata all'effetto che dovrebbe avere nel ridurre il numero di randagi in città e l'aumento dei cani soprattutto che vengono poi confinati nei canili. Il programma prevede l'uso di cliniche mobili e un sistema di buoni che i cittadini potranno utilizzare solo per le finalità del finanziamento. Flatbush Cats, un'organizzazione no-profit che si impegna a prevenire il sovraffollamento dei rifugi e a ridurre la popolazione di gatti randagi a Brooklyn, sarà il principale fornitore dei servizi di sterilizzazione e castrazione sovvenzionati.