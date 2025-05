Negli Stati Uniti, la Polizia ha trovato e salvato un procione “domestico” che maneggiava metanfetamina

Negli USA, la polizia ha trovato un procione domestico con una pipa per metanfetamina tra le zampe. L’animale è stato sequestrato ed è in salvo, ma il caso riaccende i riflettori sulle condizioni in cui vivono molti animali selvatici da compagnia.

Foto via Facebook di Springfield Township Police Department



Dagli Stati Uniti arriva una storia che ha dell'incredibile. Gli agenti della Polizia di Springfield, in Ohio, hanno faticato a credere ai loro occhi quando, dopo aver arrestato una donna per possesso di droga, sono tornati alla sua auto e hanno trovato all'interno un procione con una pipa per metanfetamina in bocca. Sì, un procione, di nome Chewy. L'animale era seduto sul sedile del guidatore, intento a maneggiare quella che per lui, probabilmente, era solo un oggetto strano.

I procioni sono infatti animali molto curiosi, che utilizzano spesso le zampe per afferrare, maneggiare e ispezionare oggetti e cibo. Ma le immagini diffuse dagli agenti hanno immediatamente acceso l'attenzione sui social e anche una riflessione molto più profonda: cosa ci faceva un procione in macchina circondato da droga? Secondo quanto riferito dalla polizia, Chewy era legalmente detenuto. In Ohio, infatti, è possibile tenere un procione come "animale domestico", a patto di avere tutti i documenti in regola.

Ma il fatto che l'animale fosse in qualche modo coinvolto, seppur inconsapevolmente, in un contesto di abuso di sostanze solleva inevitabilmente interrogativi seri sulle condizioni in cui deve aver vissuto. Nonostante la scena abbia fatto sorridere gli agenti, uno dei quali, nel video della bodycam, dice "il procione ha preso la pipa, adesso è un reperto!", la scena è tutt'altro che divertente. Chewy è stato poi sequestrato e affidato al Dipartimento delle Risorse Naturali dell'Ohio, che provvederà a trovargli una sistemazione più adatta e sicura.

La donna arrestata, Victoria Vidal, 55 anni, era per altro già ricercata per un mandato attivo e guidava con la patente sospesa. Ora dovrà rispondere anche di possesso di crack, metanfetamina e strumenti per il consumo. Al di là della scena insolita, questa storia ci racconta evidentemente di un ennesimo caso di maltrattamento animale. Chewy è stato infatti fortunato e troverà un posto migliore in cui stare. Ma per tanti altri animali, incluse specie "esotiche" e selvatiche, non sempre c'è il lieto fine.